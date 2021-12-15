Мудрик посетил киевский урок STEM

Футболист «Шахтера» стал частью образовательного процесса

  • 15.12.2021 11:06
  • 852 просмотра
  • 0 комментариев
Мудрик посетил киевский урок STEM
© ФК Шахтер Донецк

В Киеве на НСК «Олимпийский» прошел один из уроков проекта по обучению школьников навыкам STEM.

Выездной урок вместе с учениками киевской школы № 237 посетил полузащитник ФК «Шахтер» Михаил Мудрик.

Дети и футболист учились программировать роботов Sphero Bolt на повторение действий игрока на поле. Посмотрев видеофрагмент матча «Колос» – «Шахтер», школьники с помощью планшетов программировали роботов, чтобы те повторили траекторию движения Михаила на поле и забитый им гол.

– Понравились эмоции детей и как они мыслят, – отметил Михаил Мудрик. – Увидел азарт в их глазах, что самое важное. Было интересно, это новый опыт и для меня!

– Главное – показать ребятам, что существуют новые технологии, как развивается мир, в какую сторону смотреть, когда они станут выбирать будущую профессию. Основная задача – заинтересовать технологиями и, наверное, еще и в футбол немного влюбить, – рассказала директор Shakhtar Social Инна Хмызова. 

Проект реализуется Shakhtar Social при поддержке UEFA Foundation и EFDN. Программа по обучению киевских школьников стартовала в сентябре этого года. В течение двух лет около 600 детей в возрасте от 9 до 12 лет примут в ней участие.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности