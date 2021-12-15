Мудрик посетил киевский урок STEM

В Киеве на НСК «Олимпийский» прошел один из уроков проекта по обучению школьников навыкам STEM.

Выездной урок вместе с учениками киевской школы № 237 посетил полузащитник ФК «Шахтер» Михаил Мудрик.

Дети и футболист учились программировать роботов Sphero Bolt на повторение действий игрока на поле. Посмотрев видеофрагмент матча «Колос» – «Шахтер», школьники с помощью планшетов программировали роботов, чтобы те повторили траекторию движения Михаила на поле и забитый им гол.

– Понравились эмоции детей и как они мыслят, – отметил Михаил Мудрик. – Увидел азарт в их глазах, что самое важное. Было интересно, это новый опыт и для меня!

– Главное – показать ребятам, что существуют новые технологии, как развивается мир, в какую сторону смотреть, когда они станут выбирать будущую профессию. Основная задача – заинтересовать технологиями и, наверное, еще и в футбол немного влюбить, – рассказала директор Shakhtar Social Инна Хмызова.

Проект реализуется Shakhtar Social при поддержке UEFA Foundation и EFDN. Программа по обучению киевских школьников стартовала в сентябре этого года. В течение двух лет около 600 детей в возрасте от 9 до 12 лет примут в ней участие.