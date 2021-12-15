Лидер Второй лиги усиливается. Карпаты Львов договорились с двумя игроками

Львовские «Карпаты», лидеры Второй лиги, договорились о сотрудничестве с двумя футболистами, которые выступали в Первой лиге.

Игроками зелено-белого клуба станут 29-летний защитник Иван Цюпа из луцкой «Волыни» и 32-летний полузащитник Игорь Семенина из тернопольской «Нивы».

В текущем сезоне Семенина провел 19 матчей и забил 3 мяча, Цюпа – 13 поединков и 1 гол. Львовские «Карпаты» лидируют в группе А Второй лиги, имея в активе 48 очков после 18 игр.