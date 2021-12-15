Три футболиста зимой могут покинуть Ингулец, включая экс-игрока Динамо

Три игрока в зимнее межсезонье могут покинуть клуб УПЛ «Ингулец» Петрово.

В их числе: Илья Коваленко, Владислав Шарай, а также Михаил Плохотнюк, которые ранее защищал цвета «Динамо» U-19.

Команда из Петрово планирует выйти из отпуска 12 января 2022 года. Один из этапов подготовки подопечные Сергея Лавриненко проведут в Турции.

В последнем туре 2021 года команда Сергея Лавриненко прервала 12-матчевую серию без побед, обыграв дома черниговскую «Десну» (2:1). «Ингулец» занимает в чемпионате УПЛ 14-е место, набрав 13 очков.