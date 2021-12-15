Из УПЛ в Лигу конференций. Нападающий Миная уехал играть за Карабах

Рустам Ахмедзаде успешно прошел медосмотр в клубе-участнике еврокубков

  • 15.12.2021 06:15
  • 110 просмотров
  • 0 комментариев
Из УПЛ в Лигу конференций. Нападающий Миная уехал играть за Карабах
© ФК Минай. Рустам Ахмедзаде

Нападающий «Миная» Рустам Ахмедзаде в ближайшем будущем станет игроком «Карабаха» из Азербайджана.

20-летний игрок прибыл в Баку для заключения контракта с азербайджанским клубом.

Ахмедзаде уже успешно прошел медосмотр в «Карабахе», который весной будет играть в 1/16 финала Лиги конференций.

За полтора года в «Минае» Ахмедзаде сыграл 40 матчей и забил 3 гола во всех турнирах. В его активе три матча за сборную Азербайджана. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности