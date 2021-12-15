Из УПЛ в Лигу конференций. Нападающий Миная уехал играть за Карабах

Нападающий «Миная» Рустам Ахмедзаде в ближайшем будущем станет игроком «Карабаха» из Азербайджана.
20-летний игрок прибыл в Баку для заключения контракта с азербайджанским клубом.
Ахмедзаде уже успешно прошел медосмотр в «Карабахе», который весной будет играть в 1/16 финала Лиги конференций.
За полтора года в «Минае» Ахмедзаде сыграл 40 матчей и забил 3 гола во всех турнирах. В его активе три матча за сборную Азербайджана. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.
Источник — Футбол 1/2/3
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