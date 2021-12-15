Дженоа – Салернитана – 1:0. Первая победа Шевченко. Видео гола и обзор игры

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Италии по футболу

  • 15.12.2021 02:35
  • 153 просмотра
  • 1 комментарий
Дженоа – Салернитана – 1:0. Первая победа Шевченко. Видео гола и обзор игры
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/16 финала Кубка Италии «Дженоа» победил «Салернитану» (1:0).

Клуб из Генуи одержал первую победу под руководством Андрея Шевченко. Единственный мяч на 76-й минуте забил Калеб Экубан.

В других матчах 1/16 финала «Удинезе» разгромил «Кротоне» (4:0), а «Венеция» победила «Тернану» (3:1).

В 1/8 финала «Дженоа» будет играть против «Милана» – клуба, за который выступал Шевченко.

Дженоа – Салернитана – 1:0. Первая победа Шевченко. Видео гола и обзор игры

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    VikyKrasotulechka
    VikyKrasotulechka, 15.12.2021 03:32
    0
    Встретились два дна!! Одно было сильнее другого.. На этом все....
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