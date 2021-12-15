Они катали договорняки. Шесть теннисистов из Марокко дисквалифицированы

Антикоррупционный теннисный орган ITIA принял решение по делу марокканских игроков.

6 теннисистов из Марокко получили штрафы и дисквалификации. Теннисисты признаны виновными в нарушении нескольких правил антикоррупционной программы, в том числе, в участии в договорных матчах.

Дисквалификации и штрафы для игроков из Марокко