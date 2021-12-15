Они катали договорняки. Шесть теннисистов из Марокко дисквалифицированы

Антикоррупционный теннисный орган ITIA принял решение по делу марокканских игроков.
6 теннисистов из Марокко получили штрафы и дисквалификации. Теннисисты признаны виновными в нарушении нескольких правил антикоррупционной программы, в том числе, в участии в договорных матчах.
Дисквалификации и штрафы для игроков из Марокко
- Амин Ахуда дисквалифицирован на 11 лет и оштрафован на $5 тысяч
- Анас Чакруни дисквалифицирован на 10 лет и оштрафован на $5 тысяч
- Аюб Чакруни дисквалифицирован пожизненно и оштрафован на $10 тысяч
- Мохамед Закария Халил дисквалифицирован на 9 лет и оштрафован на $5 тысяч
- Суфиан эль-Месбахи дисквалифицирован на 9 лет и оштрафован на $5 тысяч
- Ясир Килани дисквалифицирован на 9 лет и оштрафован на $5 тысяч
Источник — International Tennis Integrity Agency
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.