Кубок Испании. Команда Зозули прошла дальше, Леванте и Алавес выбыли

14 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании.
Команда «Фуэнлабрада» выиграла по пенальти у «Сан-Себастьяна», украинец Роман Зозуля всю игру оставался в запасе у победителей.
Среди команд Ла Лиги «Эспаньол» и «Сельта» прошли дальше, а «Леванте» и «Алавес» выбыли из турнира.
Кубок Испании
14 декабря, 1/32 финала
- Андорра – Сельта – 1:2 (д.в)
- Сан-Себастьян – Фуэнлабрада – 0:0 (пен. 4:5)
- Райо Махадаонда – Малага – 1:0
- Сарагоса – Бургос – 2:0
- Уэска – Жирона – 0:1
- Алькояно – Леванте – 3:3 (пен. 3:1)
- Линарес – Алавес – 2:1
- Паленсия КА – Эспаньол – 1:2
Источник — Sport.ua
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