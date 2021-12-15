Кубок Испании. Команда Зозули прошла дальше, Леванте и Алавес выбыли

14 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании.

Команда «Фуэнлабрада» выиграла по пенальти у «Сан-Себастьяна», украинец Роман Зозуля всю игру оставался в запасе у победителей.

Среди команд Ла Лиги «Эспаньол» и «Сельта» прошли дальше, а «Леванте» и «Алавес» выбыли из турнира.

Кубок Испании

14 декабря, 1/32 финала