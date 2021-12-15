Клуб Второй лиги на грани ликвидации. Ушли почти все игроки и тренеры

Тренерский штаб Александра Поклонского покинул «Никополь»

  • 15.12.2021 00:25
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Клуб Второй лиги на грани ликвидации. Ушли почти все игроки и тренеры
© ФК Никополь

У команды Второй лиги «Никополь» возникли серьезные проблемы.

Тренерский штаб Александра Поклонского покинул «Никополь» и в ближайшее время приступит к работе в «ВПК-Агро».

Вместе с наставниками из никопольского клуба ушли все 13 футболистов, которые были арендованы у «Днепра-1». Остальные написали заявления на увольнение.

Вместе с Поклонским в «ВПК-Агро» переберутся ассистенты Владимир Багмут и Владимир Геращенко, тренер вратарей Николай Медин, а также администратор Александр Червоный.

В то же время по итогам осенней части сезона клубное руководство «ВПК-Агро» приняло решение завершить сотрудничество с предыдущим тренерским штабом. Из команды уходят главный тренер Александр Грицай, его ассистент Вячеслав Чечер и Павел Таран, тренер вратарей Андрей Яковец и администратор Тимур Корчагин.

«ВПК-Агро» возьмет в аренду у «Днепра-1» большое количество футболистов, в том числе тех, кто в осенней части сезона защищал цвета «Никополя».

По итогам осенней части сезона во Второй лиге «Никополь» занимает 12-е место в группе B. В 20 матчах чемпионата Первой лиги «ВПК-Агро» набрал 18 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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