ЛУЧЕСКУ: «Динамо – тот же уровень, что Бенфика. Яремчук мог вырасти здесь»

Главный тренер «Динамо» пояснил причины прогресса форварда «Бенфики»

  • 14.12.2021 23:34
  • 736 просмотров
  • 6 комментариев
ЛУЧЕСКУ: «Динамо – тот же уровень, что Бенфика. Яремчук мог вырасти здесь»
© Pressing. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу пояснил причины прогресса форварда «Бенфики» Романа Яремчука:

«Это другие чемпионаты, другой уровень, другие требования, другое давление. Жить и играть в Европе, в других чемпионатах – это большой плюс. 

Там они заставляют работать на максимуме, заставляют играть на максимуме, и он растет с точки зрения футболиста.

Он вырос в Европе, он играет в «Бенфике». Но, наверное, с таким же успехом он мог вырасти и играть в «Динамо». Ведь «Динамо» – это тот же уровень, что и «Бенфика».

Источник — YouTube

(12 голосов)

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Комментарии
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    Mad_KPoт
    Mad_KPoт, 14.12.2021 23:55 (изменен)
    +8
    Яремчук про дыннамо........
    Динамо убило во мне футболиста. Я постоянно чувствовал неодобрение со стороны партнеров по команде и тренеров. Не было никакой поддержки, потому в итоге я перестал получать удовольствие от игры.Динамо выкинуло меня на улицу" у дынамо уровенЬ
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    antt
    antt, 14.12.2021 23:46
    +5
    Той самий рівень, але подивіться на результат Динамо і Бенфіки в цій ЛЧ, і загальний результат двоматчевого протистояння!
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    Shara
    Shara, 15.12.2021 00:19
    +2
    Насмешил дед бутсы Яремчука
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    johndow
    johndow, 14.12.2021 23:40
    +1
    мог, но не вырос)
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    Megogo_gawno
    online
    Megogo_gawno, 15.12.2021 00:32
    0
    Бенфика - Барселона 3-0
    Динамо - Барселона 0-2
    Бенфика - Динамо 2-0
    Действительно - один уровень
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    Juzik
    Juzik, 15.12.2021 00:29
    0
    Увы, старость берет свое...Ни в коем случае не оскорбляю тренера!
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