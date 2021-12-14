ЛУЧЕСКУ: «Динамо – тот же уровень, что Бенфика. Яремчук мог вырасти здесь»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу пояснил причины прогресса форварда «Бенфики» Романа Яремчука:
«Это другие чемпионаты, другой уровень, другие требования, другое давление. Жить и играть в Европе, в других чемпионатах – это большой плюс.
Там они заставляют работать на максимуме, заставляют играть на максимуме, и он растет с точки зрения футболиста.
Он вырос в Европе, он играет в «Бенфике». Но, наверное, с таким же успехом он мог вырасти и играть в «Динамо». Ведь «Динамо» – это тот же уровень, что и «Бенфика».
Источник — YouTube
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Динамо убило во мне футболиста. Я постоянно чувствовал неодобрение со стороны партнеров по команде и тренеров. Не было никакой поддержки, потому в итоге я перестал получать удовольствие от игры.Динамо выкинуло меня на улицу" у дынамо уровенЬ
Динамо - Барселона 0-2
Бенфика - Динамо 2-0
Действительно - один уровень
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