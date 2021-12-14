ЛУЧЕСКУ: «Динамо – тот же уровень, что Бенфика. Яремчук мог вырасти здесь»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу пояснил причины прогресса форварда «Бенфики» Романа Яремчука:

«Это другие чемпионаты, другой уровень, другие требования, другое давление. Жить и играть в Европе, в других чемпионатах – это большой плюс.

Там они заставляют работать на максимуме, заставляют играть на максимуме, и он растет с точки зрения футболиста.

Он вырос в Европе, он играет в «Бенфике». Но, наверное, с таким же успехом он мог вырасти и играть в «Динамо». Ведь «Динамо» – это тот же уровень, что и «Бенфика».