Промоутер назвал, кто станет лучшим супертяжем Украины после Усика

Александр Красюк отметил важность боя Владислава Сиренко и Андрея Руденко

  • 14.12.2021 22:45
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Промоутер назвал, кто станет лучшим супертяжем Украины после Усика
© Instagram. Владислав Сиренко

Промоутер Александр Красюк ответил на вопрос Sport.ua о лучшем супертяже Украины после Александра Усика.

– Можно ли сказать, что в поединке Сиренко – Руденко решится, кто второй супертяж после Усика в Украине?

– Справедливо. Думаю, да. Андрея Руденко мы знаем очень давно. Контракт я с ним подписал, память если мне не изменяет, в 2006–2007 годах. То есть тогда мы уже начали нашу работу.

Он уже опытный, проходил и Крым и Рим, и с Поветкиным дрался, на выездах он проводил бои. Он и в любителях был очень мощным парнем, с Вячеславом Глазковым делили 1–2 место в сборной. То есть, у него послужной список мама не горюй. Да и опыт и уверенности, вроде как не отбавлялось.

С другой стороны, Влад начал набирать обороты благодаря сотрудничеству с В1 Boxing Promotion, шагает семимильными шагами. То есть, если я скептически относился к потенциальным успехам 2 года назад, то сейчас я с огромным интересом наблюдаю как это развивается, как происходит и на какие вершины уже поднимается Влад.

Этот поединок будет не просто поединок двух супертяжей, это будет поединок за два титула. Защита титула, которым владеет Влад, – WBC Asia и вакантный WBO Asia Pacific. То есть, все про Азию у нас. Внимание, и два украинца, и в мекке бокса в Америке будут люди наблюдать за тем, что у нас тут происходит. Это очень непростое событие, честно скажу.

Напомним, Владислав Сиренко (18–0, 15 КО) и Андрей Руденко (34–5, 20 КО) проведут поединок 18 декабря в ТРЦ Терминал в Броварах в андеркарде боя Дениса Беринчика, .

Источник — Sport.ua

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