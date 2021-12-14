Телеканалы Футбол будут транслировать Кубок Португалии

Телеканалы Футбол 1/2/3 стали официальными трансляторами Кубка Португалии.

Турнир с почти столетней историей – украшение португальского футбола. Он привлекает взгляды зрителей со всего мира.

Уже 21 декабря начнется стадия 1/8 финала кубкового противостояния. Действующий обладатель трофея, «Брага», хочет во второй раз завоевать престижную награду. Чемпион страны, лиссабонский «Спортинг», желает прибавить в своей актив еще один трофей. А титулованную «Бенфику» ждет супердерби с «Порту».