Телеканалы Футбол будут транслировать Кубок Португалии

Телеканалы Футбол 1/2/3 стали официальными трансляторами Кубка Португалии.
Турнир с почти столетней историей – украшение португальского футбола. Он привлекает взгляды зрителей со всего мира.
Уже 21 декабря начнется стадия 1/8 финала кубкового противостояния. Действующий обладатель трофея, «Брага», хочет во второй раз завоевать престижную награду. Чемпион страны, лиссабонский «Спортинг», желает прибавить в своей актив еще один трофей. А титулованную «Бенфику» ждет супердерби с «Порту».
Источник — Футбол 1/2/3
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Это ж футболам без кубка Португалии почти три месяца бамбук курить.
Ну бурбас тв будут ретранслировать,а что еще?.
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