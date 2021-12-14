Телеканалы Футбол будут транслировать Кубок Португалии

21 декабря начнется стадия 1/8 финала кубкового противостояния

  • 14.12.2021 23:07
  • 363 просмотра
  • 5 комментариев
Телеканалы Футбол будут транслировать Кубок Португалии
© ФК Брага

Телеканалы Футбол 1/2/3 стали официальными трансляторами Кубка Португалии.

Турнир с почти столетней историей – украшение португальского футбола. Он привлекает взгляды зрителей со всего мира.

Уже 21 декабря начнется стадия 1/8 финала кубкового противостояния. Действующий обладатель трофея, «Брага», хочет во второй раз завоевать престижную награду. Чемпион страны, лиссабонский «Спортинг», желает прибавить в своей актив еще один трофей. А титулованную «Бенфику» ждет супердерби с «Порту».

Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BestOf
    BestOf, 14.12.2021 23:20
    +7
    Чемпионат Турции и кубок Португалии. У рыжего все топовые чемпионаты отжали и Еврокубки. Нужно, что бы Мегого еще и трансляции чемпионата Украины купило
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    etorfine
    etorfine, 14.12.2021 23:21
    +6
    Ахах, это конечно то, о чем все мечтали, спасибо ринаД)
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    avk2307
    avk2307, 14.12.2021 23:25
    +3
    А я даже и не задумывался.
    Это ж футболам без кубка Португалии почти три месяца бамбук курить.
    Ну бурбас тв будут ретранслировать,а что еще?.
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    Burevestnik
    Burevestnik, 15.12.2021 00:06
    0
    жаль, что на Ф1\2\3 нет трансляций из Тувалу, Тонга, Палау, Кирибати...
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 14.12.2021 23:29
    0
    Ура, мрії збуваються, будемо дивитися кубок Португалії).
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