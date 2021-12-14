В матче за Кубок Марадоны Барселона проиграла Бока Хуниорс по пенальти

В Саудовской Аравии состоялся матч в память о знаменитом аргентинском футболисте Диего Марадоне.

«Барселона» проиграла «Бока Хуниорс» в серии пенальти. В начале второго тайма счет открыл Ферран Жуджла, но на 77-й минуте равновесие восстановил Эсекьель Себальос. В футбольной лотерее более удачливым оказался клуб из Аргентины

Кубок Марадоны

Эр-Рияд (Саудовская Аравия), 14 декабря

Барселона (Испания) – Бока Хуниорс (Аргентина) – 1:1 (пен. 2:4)



Голы: Жуджла, 40 – Себальос, 77.

Барселона: Нето, Лангле (Мингеса, 46), Эрик Гарсия (Мармоль, 61), Бальде, Пуч, Альваро Санс (Матеус Перейра, 60), Дани Алвес, Коутиньо (Жайме, 60), Дест (Комас, 61), Жуджла, Демир (Ахомаш, 46).

Бока Хуниорс: Росси, Адвинкула (Самбрано, 62), Рохо, Искьердос, Фабра, Рамирес (Молинас, 46), Кардона (Себальос, 46), Кампусано (Варела, 62), Альмендра (Гонсалес, 61), Вилья (Павон, 62), Васкес (Сальвио, 62).



Предупреждения: Искьердос (56), Матеус Перейра (69).