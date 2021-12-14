В матче за Кубок Марадоны Барселона проиграла Бока Хуниорс по пенальти

В Саудовской Аравии состоялся матч в память о знаменитом аргентинском футболисте Диего Марадоне.
«Барселона» проиграла «Бока Хуниорс» в серии пенальти. В начале второго тайма счет открыл Ферран Жуджла, но на 77-й минуте равновесие восстановил Эсекьель Себальос. В футбольной лотерее более удачливым оказался клуб из Аргентины
Кубок Марадоны
Эр-Рияд (Саудовская Аравия), 14 декабря
Барселона (Испания) – Бока Хуниорс (Аргентина) – 1:1 (пен. 2:4)
Голы: Жуджла, 40 – Себальос, 77.
Барселона: Нето, Лангле (Мингеса, 46), Эрик Гарсия (Мармоль, 61), Бальде, Пуч, Альваро Санс (Матеус Перейра, 60), Дани Алвес, Коутиньо (Жайме, 60), Дест (Комас, 61), Жуджла, Демир (Ахомаш, 46).
Бока Хуниорс: Росси, Адвинкула (Самбрано, 62), Рохо, Искьердос, Фабра, Рамирес (Молинас, 46), Кардона (Себальос, 46), Кампусано (Варела, 62), Альмендра (Гонсалес, 61), Вилья (Павон, 62), Васкес (Сальвио, 62).
Предупреждения: Искьердос (56), Матеус Перейра (69).
FINAL #MaradonaCup pic.twitter.com/fq2muTXzx2— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 14, 2021
🔚 ¡Ganó #Boca!— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) December 14, 2021
⚽ #Boca 1 (4) – Barcelona 1 (2)
✅ El Xeneize se lleva la #MaradonaCup por penales. #VamosBoca 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/VBLo0wAAfl
Источник — Sport.ua
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