ФОТО. Ибрагимович встретился с Папой Римским

Звездный форвард «Милана» Златан Ибрагимович побывал в Ватикане и был принят Папой Римским Франциском. 40-летний швед подарил ему футболку «Милана» и свою автобиографическую книгу «Адреналин».

«Я принес кое-что для вас и хотел передать это лично вам. Это часть моей истории, эта книга содержит описание моей жизни и небольшое послание», - сказал Златан. Сам Папа Римский в ответ пообещал прочитать автобиографию Ибрагимовича.