ФОТО. Ибрагимович встретился с Папой Римским

Форвард «Милана» побывал в Ватикане

  • 14.12.2021 20:32
  • 1540 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Ибрагимович встретился с Папой Римским
© Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Звездный форвард «Милана» Златан Ибрагимович побывал в Ватикане и был принят Папой Римским Франциском. 40-летний швед подарил ему футболку «Милана» и свою автобиографическую книгу «Адреналин».

«Я принес кое-что для вас и хотел передать это лично вам. Это часть моей истории, эта книга содержит описание моей жизни и небольшое послание», - сказал Златан. Сам Папа Римский в ответ пообещал прочитать автобиографию Ибрагимовича.

Источник — Twitter

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    umnuy2, 14.12.2021 20:35
    +1
    папа и Бог(со слов самого Ибры )
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