ФОТО. Ибрагимович встретился с Папой Римским

Звездный форвард «Милана» Златан Ибрагимович побывал в Ватикане и был принят Папой Римским Франциском. 40-летний швед подарил ему футболку «Милана» и свою автобиографическую книгу «Адреналин».
«Я принес кое-что для вас и хотел передать это лично вам. Это часть моей истории, эта книга содержит описание моей жизни и небольшое послание», - сказал Златан. Сам Папа Римский в ответ пообещал прочитать автобиографию Ибрагимовича.
Peace and Love @Pontifex_ln pic.twitter.com/Pm6R3jRM1D— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 14, 2021
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.