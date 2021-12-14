Остап Маркевич о выступлениях Мариуполя: «Если ребенок не умеет ходить...»

Наставник считает, что шансы исправить ситуацию еще есть

  • 14.12.2021 18:11
  • 1210 просмотров
  • 8 комментариев
Остап Маркевич о выступлениях Мариуполя: «Если ребенок не умеет ходить...»
© fcmariupol.com

«Мариуполь» завершил первую часть сезона УПЛ на последнем месте в таблице. Наставник Остап Маркевич отмечает, что у команды слишком молодой состав, чтобы требовать от игроков другого результата.

«Я могу только попросить болельщиков не критиковать команду и не ставить на нас крест. Все еще впереди, и мы действительно стараемся играть в футбол, который был бы привлекателен для болельщиков. Конечно, нужен результат, и мы прекрасно это понимаем. Но когда ребенок в 6-7 месяцев не умеет ходить, мы же на него не кричим и не критикуем, потому что понимаем, что ребенок не может этого делать в таком возрасте. Что-то похожее можно сказать и о нашей команде. Они сначала должны научиться действительно быть взрослыми, и в повседневной жизни, и в поле».

«Мы ожидаем усиления. Я думаю, что нам следует существенно усилиться, чтобы исправить ситуацию и быть конкурентоспособными. Молодые ребята, которые уже есть, могли бы набраться опыта от более опытных исполнителей. Думаю, что это будет вся центральная ось, защита и полузащита».

«Конечно, если будут хорошие футболисты на другие позиции, которые изъявят желание играть за «Мариуполь», мы не будем против, – сказал Маркевич.

Источник — Футбол 1/2/3

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 14.12.2021 19:36
    +2
    Это сказал Папенькин сынок, в порядке самокритики.
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    VILytvyn
    VILytvyn, 14.12.2021 19:00
    +2
    Не потрібно принижати нинішніх футболістів Маріуполя.Вони всі хороші.Треба тренеру навчитися правильно використовувати цих футболістів на футбольному полі.Це-теж митстецтво.Оце найголовніша проблема в клубі.
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    alefteev77
    alefteev77, 14.12.2021 19:38 (изменен)
    +1
    За состояние дел в клубе - отвечает президент. За состояние дел в команде - тренер. Если президент влияет на тренировочный процесс и формирование состава команды, то он несет ответственность за все, что происходит в клубе, включая выступления команды на футбольном поле.
    -
    Если тренер - "кривой", то игроки не помогут. Лобановский взял тех же футболистов, что были у Сабо и сделал из них мощную команду. Это что получается, что у Сабо были слабые игроки, а Лобановского - сильные?
    -
    Маркевич-младший очевидно слабоватый тренер. Надо искать сильных личностей, порядочных тренеров в 1-й лиге, во 2-й, можно даже аматорский уровень, смотреть на главных тренеров из различных академий, юношеских команд, которые умеют создавать боеспособные коллективы, знают что такое человечески отношения внутри коллектива, что такое порядочность и совесть, у которых есть собственная философия тренировочного процесса.
    -
    Хороший тренер - это как хороший режиссер в кино. Он умеет создать правильную картинку для зрителя.
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    PFCLviv
    PFCLviv, 14.12.2021 19:22
    0
    Остапчик красава ... Шоб ти без татка робив ?!
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    musuk
    musuk, 14.12.2021 18:48
    0
    Є така приказка: "Не тратьте куме сили, спускайтеся на дно". Спускатись вже нема куди (без образ). Але якщо об'єктивно, Ваше завдання — обкатка всього непотрібу "Шахтаря". І це не Ваше виправдання, Ви (в сучасних реаліях українського чемпіонату) просто ганьбите футбольне прізвиче Маркевич
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    Gargantua
    Gargantua, 14.12.2021 18:22
    0
    так він же сам розігнав усіх досвідчених гравців, а тепер ниє
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 14.12.2021 19:24
    -1
    VILytvyn, 14.12.2021 19:00
    Не потрібно принижати нинішніх футболістів Маріуполя.Вони всі хороші.Треба тренеру навчитися правильно використовувати цих футболістів на футбольному полі.Це-теж митстецтво.Оце найголовніша проблема в клубі.
    Согласен на все сто..Толпа амбициозных молодых футболистов с неучем тренером априори ничего не выиграет.... Они расходный материал для ахметки....
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    С Новым годом!⚒
    С Новым годом!⚒, 14.12.2021 19:46
    -2
    Если ребёнок родился, когда папа Мирон учился в Москве, то ему надо только во Львове тренировать. Ну или в Тернополе.
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