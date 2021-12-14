Остап Маркевич о выступлениях Мариуполя: «Если ребенок не умеет ходить...»

«Мариуполь» завершил первую часть сезона УПЛ на последнем месте в таблице. Наставник Остап Маркевич отмечает, что у команды слишком молодой состав, чтобы требовать от игроков другого результата.
«Я могу только попросить болельщиков не критиковать команду и не ставить на нас крест. Все еще впереди, и мы действительно стараемся играть в футбол, который был бы привлекателен для болельщиков. Конечно, нужен результат, и мы прекрасно это понимаем. Но когда ребенок в 6-7 месяцев не умеет ходить, мы же на него не кричим и не критикуем, потому что понимаем, что ребенок не может этого делать в таком возрасте. Что-то похожее можно сказать и о нашей команде. Они сначала должны научиться действительно быть взрослыми, и в повседневной жизни, и в поле».
«Мы ожидаем усиления. Я думаю, что нам следует существенно усилиться, чтобы исправить ситуацию и быть конкурентоспособными. Молодые ребята, которые уже есть, могли бы набраться опыта от более опытных исполнителей. Думаю, что это будет вся центральная ось, защита и полузащита».
«Конечно, если будут хорошие футболисты на другие позиции, которые изъявят желание играть за «Мариуполь», мы не будем против, – сказал Маркевич.
Источник — Футбол 1/2/3
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Если тренер - "кривой", то игроки не помогут. Лобановский взял тех же футболистов, что были у Сабо и сделал из них мощную команду. Это что получается, что у Сабо были слабые игроки, а Лобановского - сильные?
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Маркевич-младший очевидно слабоватый тренер. Надо искать сильных личностей, порядочных тренеров в 1-й лиге, во 2-й, можно даже аматорский уровень, смотреть на главных тренеров из различных академий, юношеских команд, которые умеют создавать боеспособные коллективы, знают что такое человечески отношения внутри коллектива, что такое порядочность и совесть, у которых есть собственная философия тренировочного процесса.
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Хороший тренер - это как хороший режиссер в кино. Он умеет создать правильную картинку для зрителя.
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