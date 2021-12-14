Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я не хочу давить на судей»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о своем отношении к футбольным арбитрам.

- Хотелось бы поговорить о ваших отношениях с арбитражем, которое весьма специфические, давление на судей... это составляющая победной стратегии?

- Нет, у меня нет никакой стратегии. Но есть вещи, которые мне не очень понравились. Мне не нравится, когда есть разное отношение, и я попросил обратить внимание именно когда случился такой эпизод. Арбитры — это такие же люди, как и мы с вами, они тоже могут ошибаться. Я никогда не накручиваю себя заранее. Я имею в виду то, что я уже много раз отмечал, я ни в коем случае не хочу давить на судей. И не хочу, чтобы это делали другие тренеры, никто не должен злоупотреблять своим положением.

- То, что вас впервые в карьере удалили, остановит от лишних разговоров с судьями?

- Нет, я просто праздновал трехсотый матч на тренерской скамье и таким образом хотел запечатлеть этот момент. Именно таким образом, получив красную карточку.