Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я не хочу давить на судей»

Наставник «Шахтера» рассказал о своем отношении к арбитрам

  • 14.12.2021 16:28
  • 292 просмотра
  • 5 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я не хочу давить на судей»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о своем отношении к футбольным арбитрам.

- Хотелось бы поговорить о ваших отношениях с арбитражем, которое весьма специфические, давление на судей... это составляющая победной стратегии?
- Нет, у меня нет никакой стратегии. Но есть вещи, которые мне не очень понравились. Мне не нравится, когда есть разное отношение, и я попросил обратить внимание именно когда случился такой эпизод. Арбитры — это такие же люди, как и мы с вами, они тоже могут ошибаться. Я никогда не накручиваю себя заранее. Я имею в виду то, что я уже много раз отмечал, я ни в коем случае не хочу давить на судей. И не хочу, чтобы это делали другие тренеры, никто не должен злоупотреблять своим положением.

- То, что вас впервые в карьере удалили, остановит от лишних разговоров с судьями?
- Нет, я просто праздновал трехсотый матч на тренерской скамье и таким образом хотел запечатлеть этот момент. Именно таким образом, получив красную карточку.

Источник — BurBuzz

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    dd dent, 14.12.2021 16:37
    +2
    Не хочешь? Так не дави.
    Ссылка
    adidas77
    adidas77, 14.12.2021 16:47
    +1
    Новый анекдот
    У кротов есть претензии к судьям!
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    dd dent
    dd dent, 14.12.2021 16:48
    0
    serge_kr, 14.12.2021 16:46
    Давит только Луческу
    Где, когда и как?
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    bullyUA
    bullyUA, 14.12.2021 16:47
    0
    "Я никогда не накручиваю себя заранее." Я по жизни накрученный.
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    serge_kr
    serge_kr, 14.12.2021 16:46
    -3
    dd dent, 14.12.2021 16:37
    Не хочешь? Так не дави.
    Давит только Луческу
    Ссылка
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