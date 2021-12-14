Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 декабря в 14:00 начнется жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Ранее сообщалось, что жеребьевка состоится в январе, но было решено перенести ее на декабрь.
В четвертьфиналах сыграют «Динамо», «Шахтер», «Днепр-1», «Заря», «Ворскла», «Александрия», «Львов» и «Металлист».
Базовый день проведения матчей - 2 марта.
Источник — Sport.ua
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