Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Марлос — человек с большой буквы»

28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал уход 33-летнего полузащитника Марлоса из донецкого «Шахтера».
«Человек с большой буквы!!!! Который сделал очень много для «Шахтера», сборной, и всего украинского Футбола. Удачи, мой друг», — написал Малиновский.
С 2011 по 2017 годы контракт Малиновского принадлежал донецкому «Шахтеру».
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.