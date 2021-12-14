Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Марлос — человек с большой буквы»

Бывший футболист «Шахтера» прокомментировал уход футболиста из донецкого клуба

  • 14.12.2021 15:07
  • 2086 просмотров
  • 1 комментарий
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Марлос — человек с большой буквы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал уход 33-летнего полузащитника Марлоса из донецкого «Шахтера».

«Человек с большой буквы!!!! Который сделал очень много для «Шахтера», сборной, и всего украинского Футбола. Удачи, мой друг», — написал Малиновский.

С 2011 по 2017 годы контракт Малиновского принадлежал донецкому «Шахтеру».

Источник — Instagram

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    KIEv
    KIEv, 14.12.2021 16:29
    0
    Марлос - человек с большой буквы М
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности