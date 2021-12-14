Десна может потерять трех лидеров

Тотовицкий, Будковский и Арвеладзе не продлили контракты с клубом

  • 14.12.2021 14:47
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  • 1 комментарий
Десна может потерять трех лидеров
© ФК Десна. Андрей Тотовицкий

17 января черниговская «Десна» планирует возобновить подготовку к весенней части чемпионата УПЛ.

31 декабря заканчиваются контракты с «Десной» у ведущих игроков — Андрея Тотовицкого, Филиппа Будковского, Левана Арвеладзе, и пока они не дали согласия на продолжение сотрудничества.

30 июня 2022 года истекает срок соглашений с «Десной» у вратарей Игоря Литовки, Романа Мысака, защитника Евгения Селина, полузащитников Андрея Домбровского, Владлена Юрченко и нападающего Дениса Безбородько, и клубному руководству необходимо определиться, останутся ли они летом в команде, поскольку уже зимой футболисты могут вести переговоры с новыми командами и летом уйти бесплатно.

«Десна» занимает в чемпионате УПЛ седьмое место, набрав 25 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Aleks04
    Aleks04, 14.12.2021 14:49
    -3
    Тотовицкий, кстати, в Динамо переходит скорее всего.
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