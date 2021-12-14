ФОТО. Невеста Роналду побывала в гостях у Санта-Клауса

Джорджина Родригес, невеста 36-летнего бомбардира «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, вместе с четырьмя детьми футболиста побывала в гостях у Санта-Клауса в Лапландии.
«Самая счастливая мама на свете», — прокомментировала Родригес серию свежих фото.
Источник — Instagram
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