ФОТО. Невеста Роналду побывала в гостях у Санта-Клауса

Джорджина Родригес посетила Лапландию

  • 14.12.2021 14:28
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ФОТО. Невеста Роналду побывала в гостях у Санта-Клауса
© Instagram

Джорджина Родригес, невеста 36-летнего бомбардира «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, вместе с четырьмя детьми футболиста побывала в гостях у Санта-Клауса в Лапландии.

«Самая счастливая мама на свете», — прокомментировала Родригес серию свежих фото.

Источник — Instagram

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