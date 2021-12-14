Бенфика нацелилась на защитника Барселоны

Самуэль Юмтити может продолжить карьеру в португальском клубе

  • 14.12.2021 14:12
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Бенфика нацелилась на защитника Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine

Португальская «Бенфика» продолжает наблюдать за 28-летним французским центральным защитником «Барселоны» Самуэлем Юмтити.

«Бенфика» нуждается в замене Лукаса Вериссимо, который из-за травмы выбыл до конца сезона.

Юмтити перешел в «Барселону» из «Лиона» летом 2016 года за €25 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «блаугранас» один матч в Ла Лиге.

Соглашение Самуэля с «Барселоной» рассчитано до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €5 миллионов.

Источник — Mundo Deportivo

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