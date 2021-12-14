Шахтер U-19 отправился в Испанию на международный турнир

Юношеская команда «горняков» вылетела на матч товарищеского турнира Al Abtal International Cup.

14 декабря «Шахтер» U19 отправился в испанскую Барселону на матч 2-го тура Al Abtal International Cup c аравийской командой White Future Falcons.

В составе делегации 18 игроков, в том числе 2 вратаря. Поединок состоится в Таррагоне 15 декабря на «Ноу Эстади де Таррагона» в 17:30 по киевскому времени.

Противостоять нам будет серьезный соперник, собранный из хороших футболистов всей Саудовской Аравии. Попытаемся показать свою игру и надеемся, что именно через такие матчи футболисты будут прогрессировать

Оскар Ратулутра, главный тренер:

– Летим на игру только с положительным настроем. Такие матчи важны для нас, ведь у молодых ребят есть отличный шанс получить международный опыт. Именно в таких играх будем смотреть и на футболистов, которые подбираются к нашей команде. Противостоять нам будет серьезный соперник, собранный из хороших футболистов всей Саудовской Аравии. Попытаемся показать свою игру и надеемся, что именно через такие матчи футболисты будут прогрессировать.

В матче первого тура Al Abtal International Cup «Шахтер» U19 оказался сильнее польской «Легии» U19 (2:1).