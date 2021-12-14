Шахтер U-19 отправился в Испанию на международный турнир

Донецкая команда принимает участие в Al Abtal International Cup

  • 14.12.2021 13:57
  • 356 просмотров
  • 2 комментария
Шахтер U-19 отправился в Испанию на международный турнир
© ФК Шахтер Донецк

Юношеская команда «горняков» вылетела на матч товарищеского турнира Al Abtal International Cup.

14 декабря «Шахтер» U19 отправился в испанскую Барселону на матч 2-го тура Al Abtal International Cup c аравийской командой White Future Falcons.

В составе делегации 18 игроков, в том числе 2 вратаря. Поединок состоится в Таррагоне 15 декабря на «Ноу Эстади де Таррагона» в 17:30 по киевскому времени.

 Противостоять нам будет серьезный соперник, собранный из хороших футболистов всей Саудовской Аравии. Попытаемся показать свою игру и надеемся, что именно через такие матчи футболисты будут прогрессировать

Оскар Ратулутра, главный тренер:

– Летим на игру только с положительным настроем. Такие матчи важны для нас, ведь у молодых ребят есть отличный шанс получить международный опыт. Именно в таких играх будем смотреть и на футболистов, которые подбираются к нашей команде. Противостоять нам будет серьезный соперник, собранный из хороших футболистов всей Саудовской Аравии. Попытаемся показать свою игру и надеемся, что именно через такие матчи футболисты будут прогрессировать.

В матче первого тура Al Abtal International Cup «Шахтер» U19 оказался сильнее польской «Легии» U19 (2:1).

Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    bullyUA, 14.12.2021 14:24
    +1
    Face Control, 14.12.2021 14:17
    Удачи лучшие!
    Хи-хи. Даже Рух по потерянным очкам опережает кротоферму. А на международной арене вообще жидко обляпались, в отличии от молодежки Динамо.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 14.12.2021 14:17
    -2
    Удачи лучшие!
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