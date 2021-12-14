КАРИКАТУРА ДНЯ. 21 год назад Месси подписал первый контракт с Барселоной

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 34-летним бывшим форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, который сейчас защищает цвета ПСЖ.
«В этот день Лионель Месси подписал свой первый контракт с «Барселоной» 21 год назад.
У менеджера «Барселоны» Карлеса Рексаха не было бумаги, поэтому он предложил 13-летнему Месси бумажную салфетку», — прокомментировал Момани свою работу.
Месси находился в структуре «Барселоны» с 2000 по 2021 годы, после чего перешел в ПСЖ на правах свободного агента.
Источник — Instagram
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