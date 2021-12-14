КАРИКАТУРА ДНЯ. 21 год назад Месси подписал первый контракт с Барселоной

Поблизости не оказалось бумаги, и аргентинцу пришлось подписать соглашение на салфетке

  • 14.12.2021 13:09
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КАРИКАТУРА ДНЯ. 21 год назад Месси подписал первый контракт с Барселоной
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 34-летним бывшим форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, который сейчас защищает цвета ПСЖ.

«В этот день Лионель Месси подписал свой первый контракт с «Барселоной» 21 год назад.

У менеджера «Барселоны» Карлеса Рексаха не было бумаги, поэтому он предложил 13-летнему Месси бумажную салфетку», — прокомментировал Момани свою работу.

Месси находился в структуре «Барселоны» с 2000 по 2021 годы, после чего перешел в ПСЖ на правах свободного агента.

Источник — Instagram

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