ВИДЕО. Самые эмоциональные победы в спорте

Победа – это цель любого спортивного соревнования. Она бывает легкой, сложной, спорной, уверенной и так далее.
Но нам запоминаются именно эмоциональные победы: это когда спортсмен или команда побеждает, преодолев какие-либо трудности на своем пути. Именно о таких моментах этот ролик.
Источник — Sport.ua
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