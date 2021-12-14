ВИДЕО. Самые эмоциональные победы в спорте

Новое интересное видео на ютуб-канале ШОУСПОРТЄ

  • 14.12.2021 10:07
  • 251 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Самые эмоциональные победы в спорте
© Getty Images/Global Images Ukraine

Победа – это цель любого спортивного соревнования. Она бывает легкой, сложной, спорной, уверенной и так далее.

Но нам запоминаются именно эмоциональные победы: это когда спортсмен или команда побеждает, преодолев какие-либо трудности на своем пути. Именно о таких моментах этот ролик.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    kortizol163456
    kortizol163456, 14.12.2021 10:22
    +1
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    опять на хуторском языке видео, не то чтобы я смотрел, но 70% русскоязычные. наверное расчёт такой что нормальные всё-равно смотреть не будут, а патриоты съедят, они же патриоты, они всё едят что сказано на мови. потому у власти уроды, выбирают тех кто одевают вышиванку, с таким ты электоратом патриотичным.
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