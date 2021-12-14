ВИДЕО. Самые эмоциональные победы в спорте

Победа – это цель любого спортивного соревнования. Она бывает легкой, сложной, спорной, уверенной и так далее.

Но нам запоминаются именно эмоциональные победы: это когда спортсмен или команда побеждает, преодолев какие-либо трудности на своем пути. Именно о таких моментах этот ролик.