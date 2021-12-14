Ливерпуль – Ньюкасл. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч 17-го тура АПЛ

  • 14.12.2021 08:31
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Ливерпуль – Ньюкасл. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 17 тура АПЛ «Ливерпуль» – «Ньюкасл».

«В прошлом туре АПЛ «Ливерпуль» выиграл у «Астон Виллы» (1:0). В свою очередь, «Ньюкасл» уступил «Лестеру» (0:4).

В турнирной таблице Премьер-лиги Англии команды находятся на разных полюсах. «Мерсисайдцы» с 37 очками находятся на втором месте, «сороки» с 10 баллами расположились на 19 позиции.

179 раз играли между собой эти команды. В 86 матчах победил «Ливерпуль», 49 раз праздновал успех «Ньюкасл», еще 44 встречи завершились вничью.

«Ньюкасл» с новыми хозяевами пока что ничего не добился. Я думаю, «Ливерпуль» легко справится с «Ньюкаслом» и победит примерно в два гола разницы», - сказал Бартулович.

Матч «Ливерпуль» – «Ньюкасл» состоится 16-го декабря. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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