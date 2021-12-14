Арсенал – Вест Хэм. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 17 тура АПЛ «Арсенал» – «Вест Хэм».
«В прошлом туре АПЛ «Арсенал» выиграл у «Саутгемптона» со счетом 3:0. А «Вест Хэм» сыграл вничью 0:0 с «Бернли».
В турнирной таблице АПЛ команды идут вверху. «Вест Хэм» с 28 очками идет на четвертом месте, «Арсенал» с 26 баллами расположился на шестой позиции.
144 раза играли между собой эти команды. «Канониры» победили 68 раз, «молотобойцы» оказались сильнее в 35 встречах, еще 41 поединок завершился вничью.
Нас ожидает лондонское дерби. Поставлю на то, что в этой игре будет много голов и то, что будет ничейный результат», - сказал Бартулович.
Матч «Арсенал» – «Вест Хэм» состоится 15-го декабря. Начало встречи в 22:00.
Младен Бартулович, Sport.ua
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