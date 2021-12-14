Арсенал – Вест Хэм. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч 17-го тура АПЛ

  • 14.12.2021 07:36
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Арсенал – Вест Хэм. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 17 тура АПЛ «Арсенал» – «Вест Хэм».

«В прошлом туре АПЛ «Арсенал» выиграл у «Саутгемптона» со счетом 3:0. А «Вест Хэм» сыграл вничью 0:0 с «Бернли».

В турнирной таблице АПЛ команды идут вверху. «Вест Хэм» с 28 очками идет на четвертом месте, «Арсенал» с 26 баллами расположился на шестой позиции.

144 раза играли между собой эти команды. «Канониры» победили 68 раз, «молотобойцы» оказались сильнее в 35 встречах, еще 41 поединок завершился вничью.

Нас ожидает лондонское дерби. Поставлю на то, что в этой игре будет много голов и то, что будет ничейный результат», - сказал Бартулович.

Матч «Арсенал» – «Вест Хэм» состоится 15-го декабря. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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