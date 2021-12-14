Леонид БУРЯК: «Преимущество Шахтера над Динамо? Вся борьба впереди»

Эксперт высказался о ситуации в УПЛ

  • 14.12.2021 04:24
  • 217 просмотров
  • 2 комментария
Леонид БУРЯК: «Преимущество Шахтера над Динамо? Вся борьба впереди»
© ФК Динамо Киев. Леонид Буряк

Известный украинский тренер Леонид Буряк высказался о гонке за чемпионство «Динамо» с «Шахтером»

«Борьба за чемпионство киевлян с «горняками»? Одна игра может поменять положение команд в таблице. Да, сейчас у «Шахтера» есть преимущество, но это преимущество в два очка. Я думаю, что вся борьба в впереди.

Футболисты «Динамо» и «Шахтера» не будут играть весной в еврокубках. Как-то это повлияет на игру сборной Украины с шотландцами? Два года назад сборная Шотландии была другой командой. Нужно готовиться к серьезной игре. Я думаю, тренеры сборной заинтересованы в том, как наши ведущие футболисты подготовятся к поединку. Сейчас у них есть месяц отдыха. Затем будут сборы, на которых они будут готовиться. Матч с Шотландией в марте. Шотландцы будут в хорошей форме, так как у них зимой сезон идет. Дай Бог, чтобы к этому поединку наши ведущие футболисты подошли без травм, самое главное. Надо, чтобы они подошли к матчу в оптимальном состоянии. В Шотландии всегда сложно играть. Там достаточно специфический футбол. Шотландские футболисты достаточно хорошо подготовлены. Я не думаю, что будет просто играть с Шотландией», - сказал Буряк.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    kortizol163456
    kortizol163456, 14.12.2021 04:44
    0
    настоящий футбол идёт только за 3е место, за чемпионство это цирк самый настоящий. надо быть очень недалёким человеком чтобы переживать за то что в цирке творится.
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    kortizol163456
    kortizol163456, 14.12.2021 04:42
    0
    кто лучше будет работать с судьями, тот и станет чемпионом. упл это лига для упоротых и троллей, нормальный человек добровольно это смотреть не станет.
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