Фьюри и Стерлинг претендуют на звание спортсмен года в Великобритании

Британская телекомпания BBC обнародовала список номинантов на звание спортсмена года.
На этот приз претендуют шесть спортсменов: чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри, игрок сборной Англии и «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, победительница US Open-2021 Эмма Радукану, прыгун в воду Томас Дэйли, пловец Адам Пити и велогонщица-паралимпиец Сара Стори.
Победителя определят болельщики. Голосование начнется 19 декабря.
Источник — BBC
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