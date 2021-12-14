Фьюри и Стерлинг претендуют на звание спортсмен года в Великобритании

BBC назвала номинантов

  • 14.12.2021 03:55
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Фьюри и Стерлинг претендуют на звание спортсмен года в Великобритании
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Британская телекомпания BBC обнародовала список номинантов на звание спортсмена года.

На этот приз претендуют шесть спортсменов: чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри, игрок сборной Англии и «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, победительница US Open-2021 Эмма Радукану, прыгун в воду Томас Дэйли, пловец Адам Пити и велогонщица-паралимпиец Сара Стори.

Победителя определят болельщики. Голосование начнется 19 декабря.

Источник — BBC

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