Почти 5 миллиардов. Ла Лига продала свои телеправа

Ла Лига официально объявила о продаже прав на трансляцию матчей чемпионата каналу Movistar и стримингу DAZN.
Новая сделка заключена на 5 лет и начнет действовать с сезона-2022/2023. Стоимость сделки - 4 миллиарда 950 миллионов евро.
Трансляции матчей между Movistar и DAZN будут распределены в равных пропорциях — каждый вещатель будет показывать по 5 игр тура.
Источник — LaLiga
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