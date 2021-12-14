Почти 5 миллиардов. Ла Лига продала свои телеправа

Ла Лига официально объявила о продаже прав на трансляцию матчей чемпионата каналу Movistar и стримингу DAZN.

Новая сделка заключена на 5 лет и начнет действовать с сезона-2022/2023. Стоимость сделки - 4 миллиарда 950 миллионов евро.

Трансляции матчей между Movistar и DAZN будут распределены в равных пропорциях — каждый вещатель будет показывать по 5 игр тура.