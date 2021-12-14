Манчестер Сити – Лидс. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 17 тура АПЛ «Ман Сити» – «Лидс».

В предыдущем туре АПЛ «Ман Сити» на своем поле выиграл у «Вулверхэмптона» (1:0). В свою очередь, «Лидс» в Лондоне проиграл «Челси» (2:3).

В турнирной таблице АПЛ «Ман Сити» с 38 очками идет на первом месте. «Лидс» с 16 баллами находится на 15 позиции.

104 раза играли между собой эти команды. 44 раза выиграли «горожане», в 42 поединках победили футболисты «Лидса», еще 18 встреч завершились вничью.

«Ман Сити» борется за чемпионство. «Лидс» – неуступчивый хороший соперник. Будет интересный матч. Я бы поставил на то, что «Манчестер Сити» все-таки выиграет дома и в матче будет тотал голов больше 1,5», – сказал Козьбан.

Матч «Ман Сити» – «Лидс» состоится 14 декабря. Начало встречи – в 22:00.