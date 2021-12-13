Игрок Бенфики был избит преступниками у себя дома

В 14-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» на выезде обыграла «Фамаликау» 4:1. После матча с защитником «орлов» Николасом Отаменди приключилась очень неприятная история.

Он стал жертвой ограбления и был избит четырьмя преступниками в собственном доме. Также пострадали жена и сын Отаменди.

Португальская полиция сейчас занимается расследованием этого инцидента и ищет преступников.