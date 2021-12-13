Жеребьевка Лиги Чемпионов. Букмекеры назвали фаворитов!

Сегодня состоялась (пусть и со второй попытки) жеребьевка 1/8 Лиги Чемпионов. Украинские команды уже покинули турнир, но и без них, наверняка, каждый найдет за кого поболеть. Ярких пар немало. Первые матчи состоятся 15 и 16 февраля, ответные – 8 и 9 марта. Favbet определился с фаворитами в каждой из них, и на победу в турнире в целом. Смотрим!

Самая статусная пара. ПСЖ – Реал

Без сомнения, самой звездной парой можно считать ПСЖ – «Реал». Изначально во время первой жеребьевки парижанам достался «Манчестер Юнайтед» и многие были в предвкушении противостояния Месси и Роналду. Увы, не в этот раз. Но пара ПСЖ – «Реал» выглядит не менее ярко. Исторически «Реал» неплохо играет с ПСЖ, но на этот раз Favbet отдает перевес парижанам. На ПСЖ коэффициент 1.5, на «Реал» – 2.65. Впрочем, «Реал» сейчас набрал очень неплохую форму, и если ее удастся сохранить до февраля, то шансы у «галактикос» будут, и весьма неплохие

Самая равная пара. Атлетико – Манчестер Юнайтед

А вот самой равной (если судить по коэффициентам Favbet) можно считать пару «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед». Обе команды сейчас играют очень нестабильно, хотя в плей-офф «Манчестер Юнайтед» вышел куда более уверенно. Хотя мы все прекрасно знаем, как «Атлетико» Диего Симеоне умеет настраиваться на плей-офф Лиги Чемпионов. МЮ считается фаворитом, но фаворитом относительным, в процентном соотношении примерно 56% на 44%. Так что тут можно ожидать чего угодно

Самая предсказумая пара. Зальцбург – Бавария

Стоит признать, что есть в 1/8 и несколько пар, где победитель выглядит абсолютно очевидным. Это и «Челси» – «Лилль» (к слову, единственная пара, которая совпала с той, что была в первой жеребьевке) и «Спортинг» – «Манчестер Сити» и, конечно, «Зальцбург» - «Бавария». Мюнхенцы великолепно прошли групповой этап, не оставив ни единого шанса «Барселоне» и «Бенфике» (удивительно, но единственной командой, которая могла отобрать очки у мюнхенцев было киевское «Динамо»). А для «Зальцбурга» и сам факт выхода в плей-офф это уже огромное достижение. Возможно, величайшее в истории клуба. На проход «Баварии» Favbet дает коэффициент 1.07, то есть более 90%

Если же говорить в целом о фаворитах ЛЧ (гиперссылка на победителя ЛЧ), то список выглядит так:

Манчестер Сити – 3.75 Бавария – 4.8 Ливерпуль – 6.5 Челси – 9.5 ПСЖ – 10

Наименьшие шансы на выигрыш Лиги Чемпионов ожидаемо у «Зальцбурга» (коэффициент 300), «Спортинга», «Бенфики» и «Вильярреала». На первый взгляд кажется, что немного недооценивают «Реал». Коэффициент 15 на мадридцев выглядит вполне заманчиво. С нетерпением ждем февраля. А вы уже выбрали своего фаворита?