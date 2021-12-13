Чуть не убился на ровном месте. Индзаги оступился и упал на ступеньках

Неприятный курьез произошел с главным тренером миланского «Интера» Симоне Индзаги после финального свистка в матче 17-го тура Серии А против «Кальяри» (4:0).

На видео, которое оказалось в сети, видно, как Индзаги в компании своих ассистентов направляется в подтрибунные помещения. На пути главного тренера «нерадзурри» оказались ступеньки, на одной из которых нога Симоне поехала, и коуч едва не ударился головой, но вовремя выкинул руку в сторону, зацепившись за стекло, а также его вовремя подхватил один из помощников.

После 17 сыгранных матчей «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, на одно очко опережая «Милан» и на три – «Аталанту».