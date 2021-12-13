Чуть не убился на ровном месте. Индзаги оступился и упал на ступеньках

Коуча «Интера» вовремя подхватил один из ассистентов

  • 13.12.2021 20:06
  • 1866 просмотров
  • 4 комментария
Чуть не убился на ровном месте. Индзаги оступился и упал на ступеньках
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Неприятный курьез произошел с главным тренером миланского «Интера» Симоне Индзаги после финального свистка в матче 17-го тура Серии А против «Кальяри» (4:0).

На видео, которое оказалось в сети, видно, как Индзаги в компании своих ассистентов направляется в подтрибунные помещения. На пути главного тренера «нерадзурри» оказались ступеньки, на одной из которых нога Симоне поехала, и коуч едва не ударился головой, но вовремя выкинул руку в сторону, зацепившись за стекло, а также его вовремя подхватил один из помощников.

После 17 сыгранных матчей «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, на одно очко опережая «Милан» и на три – «Аталанту».

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Евгений Бойкинюк
    Евгений Бойкинюк, 13.12.2021 20:25
    +4
    человек мог затылком удариться и убиться а эти клоуны за кадром ржут
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    andre_lui
    andre_lui, 13.12.2021 20:21
    +4
    Да, те что снимали. похожи на наших малолеток. Может, если приблизить - там еще кожура от банана была, которую они подбросили
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    Comrade Me
    Comrade Me, 13.12.2021 20:33
    0
    Не хватает только за кадром "щьёт побери, Михаил Светлов..."
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    romaz82
    romaz82, 13.12.2021 20:18
    0
    А дальше на видео помощнику показывает: "Видел как я вовремя сгруппировался". Смешно конечно, но с каждым может случиться.
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