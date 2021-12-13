УАФ продлила контракты с Ротанем и другими тренерами сборных

Решение, логика которого понятна далеко не всем

  • 13.12.2021 18:29
  • 652 просмотра
  • 8 комментариев
УАФ продлила контракты с Ротанем и другими тренерами сборных
© Фото Павла Кубанова/УАФ

Украинская ассоциация футбола продлила контракт с главным тренером молодежной сборной Русланом Ротанем.

Кроме того, пролонгированы соглашения наставников юношеских сборных, в частности, Владимира Езерского (U-19), Сергея Нагорняка (U-18) и Олега Кузнецова (U-17).

Напомним, Ротань возглавил молодежную сборную Украины в конце 2018 года. Под его руководством команда U-21 провалила отбор на Евро-2021.

Источник — Украинский биатлон

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Петр Яновский
    Петр Яновский, 13.12.2021 18:57 (изменен)
    +3
    Петр Яновский, 13.12.2021 18:41
    На фото два недоразумения украинского футбола. Только один вопрос. Почему без Павелко фото?
    Точнее одно недоразумение, извиняюсь. Монзуль норм судья.
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    Burevestnik
    Burevestnik, 13.12.2021 18:56
    +2
    Достижения Ротаня-тренера:
    "Под его руководством команда U-21 провалила отбор на Евро-2021."
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    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 13.12.2021 19:04
    +1
    Браво!
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    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 13.12.2021 19:02
    +1
    жесть!
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    turist86
    turist86, 13.12.2021 19:00
    +1
    А зарплату підвищили? А премію не забули виписати за видатні результати? А шампанським не забули відсвяткувати таку подію?
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    sl1d3r1985
    sl1d3r1985, 13.12.2021 18:58
    0
    Петр Яновский, 13.12.2021 18:41
    На фото два недоразумения украинского футбола. Только один вопрос. Почему без Павелко фото?
    недоразумение справа понятно кто , а слева "хто" Мо"н"зуль ?
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    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 13.12.2021 18:53
    0
    Ну за Ротаня рад, хороший специалист!)
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    Петр Яновский
    Петр Яновский, 13.12.2021 18:41
    -1
    На фото два недоразумения украинского футбола. Только один вопрос. Почему без Павелко фото?
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