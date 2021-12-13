УАФ продлила контракты с Ротанем и другими тренерами сборных

Украинская ассоциация футбола продлила контракт с главным тренером молодежной сборной Русланом Ротанем.
Кроме того, пролонгированы соглашения наставников юношеских сборных, в частности, Владимира Езерского (U-19), Сергея Нагорняка (U-18) и Олега Кузнецова (U-17).
Напомним, Ротань возглавил молодежную сборную Украины в конце 2018 года. Под его руководством команда U-21 провалила отбор на Евро-2021.
Источник — Украинский биатлон
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"Под его руководством команда U-21 провалила отбор на Евро-2021."
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