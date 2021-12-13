ВПК-Агро получит новый тренерский штаб

Грицай покинет пост главного тренера команды

  • 13.12.2021 17:52
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ВПК-Агро получит новый тренерский штаб
© ФК ВПК-Агро. Александр Грицай

«ВПК-Агро» еще до конца года получит новый тренерский штаб. По итогам осенней части сезона клубное руководство приняло решение завершить сотрудничество с главным тренером команды Александром Грицаем, его ассистентами Вячеславом Чечером и Павлом Тараном, тренером вратарей Андреем Яковцом и администратором Тимуром Корчагиным.

В 20 матчах чемпионата Первой лиги «ВПК-Агро» набрал 18 очков. У «Краматорска», который находится сразу над зоной прямого вылета, на четыре очка больше, но при этом две игры в запасе.

44-летний Грицай возглавил «ВПК-Агро» в конце июня, спустя три недели после ухода из клуба предыдущего наставника — Сергея Соловьева. До этого бывший игрок сборной Украины работал ассистентом Юрия Вернидуба в «Заре» и Ивана Федыка в «Рухе».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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