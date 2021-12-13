Сыграв заключительный матч первой части сезона, «Днепр-1» ушел в отпуск. Каникулы продлятся около пяти недель, и примерно такой же срок уйдет на подготовку к футбольной весне.

К тренировкам команда вернется 17 января и через неделю отправится на первый из двух запланированных сборов в Турции. Чемпионат Украины возобновится 26 февраля – это базовый день 19 тура, в рамках которого спортклубовцы будут принимать «Десну».