Виктор ВАЦКО: «Мораес — идеальный вариант для Шахтера»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о 34-летнем форварде донецкого «Шахтера» Жуниоре Мораесе, который недавно восстановился после тяжелой травмы.

«35 лет человеку, кресты порвал, многие говорили, что он закончил карьеру. То, что мы сейчас видим, это игра классного центрального нападающего. Думает, читает, идет до конца. Для «Шахтера» восстановление Мораеса, переподписание с ним контракта – идеальный вариант в сложившейся ситуации. Траоре получил очень серьезную травму. Теперь выходить на рынок, покупать нового форварда. А классный форвард стоит много. У Мораеса также есть украинский паспорт. Это для «Шахтера» очень актуально в контексте лимита на легионеров. Мораес адаптирован, знает чемпионат», — считает Вацко.