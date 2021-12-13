Артем Довбик ушел в отрыв в бомбардирской гонке

Лучшим бомбардиром осенней части сезона стал 24-летний нападающий «Днепра-1» Артем Довбик, забивший 14 мячей (11 - с игры, 3 - с пенальти) в 17 играх. Выдав блистательную голевую серию в 6 последних матчах, в которых он 8 раз поражал ворота соперников, форвард днепрян на 3 мяча ушел в отрыв на промежуточном финише от лидировавшего до 14-го тура в бомбардирской гонке динамовца Виктора Цыганкова.
К слову, больше голов до зимних каникул забивали в УПЛ только Алекс Тейшейра, Генрих Мхитарян, Жуниор Мораес и Марко Девич.
Наилучшие показатели бомбардиров в осенней части сезона
|
Голы
|
(Матчи)
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезон
|
22
|
(15)
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
Шахтер
|
2015/16
|
18
|
(17)
|
Генрих МХИТАРЯН
|
Шахтер
|
2012/13
|
15
|
(16)
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Шахтер
|
2019/20
|
15
|
(17)
|
Марко ДЕВИЧ
|
Металлист
|
2013/14
|
14
|
(17)
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Шахтер
|
2018/19
|
14
|
(17)
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
2021/22
|
13
|
(13)
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер
|
2000/01
|
13
|
(13)
|
Факундо ФЕРРЕЙРА
|
Шахтер
|
2017/18
|
13
|
(17)
|
Браун ИДЕЙЕ
|
Динамо
|
2012/13
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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