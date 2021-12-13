Артем Довбик ушел в отрыв в бомбардирской гонке

Форвард «Днепра-1» в осенней части сезона забил 14 мячей в 17 матчах

  • 13.12.2021 16:53
  • 1829 просмотров
  • 1 комментарий
Артем Довбик ушел в отрыв в бомбардирской гонке
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Лучшим бомбардиром осенней части сезона стал 24-летний нападающий «Днепра-1» Артем Довбик, забивший 14 мячей (11 - с игры, 3 - с пенальти) в 17 играх. Выдав блистательную голевую серию в 6 последних матчах, в которых он 8 раз поражал ворота соперников, форвард днепрян на 3 мяча ушел в отрыв на промежуточном финише от лидировавшего до 14-го тура в бомбардирской гонке динамовца Виктора Цыганкова.

К слову, больше голов до зимних каникул забивали в УПЛ только Алекс Тейшейра, Генрих Мхитарян, Жуниор Мораес и Марко Девич.

Наилучшие показатели бомбардиров в осенней части сезона

Голы

(Матчи)

Игрок

Клуб

Сезон

22

(15)

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Шахтер

2015/16

18

(17)

Генрих МХИТАРЯН

Шахтер

2012/13

15

(16)

ЖУНИОР МОРАЕС

Шахтер

2019/20

15

(17)

Марко ДЕВИЧ

Металлист

2013/14

14

(17)

ЖУНИОР МОРАЕС

Шахтер

2018/19

14

(17)

Артем ДОВБИК

Днепр-1

2021/22

13

(13)

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер

2000/01

13

(13)

Факундо ФЕРРЕЙРА

Шахтер

2017/18

13

(17)

Браун ИДЕЙЕ

Динамо

2012/13

 

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    aleks19826, 13.12.2021 17:15
    0
    А чого не в середу чи четвер цього не написали?🤣
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