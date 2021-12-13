Артем Довбик ушел в отрыв в бомбардирской гонке

Лучшим бомбардиром осенней части сезона стал 24-летний нападающий «Днепра-1» Артем Довбик, забивший 14 мячей (11 - с игры, 3 - с пенальти) в 17 играх. Выдав блистательную голевую серию в 6 последних матчах, в которых он 8 раз поражал ворота соперников, форвард днепрян на 3 мяча ушел в отрыв на промежуточном финише от лидировавшего до 14-го тура в бомбардирской гонке динамовца Виктора Цыганкова.

К слову, больше голов до зимних каникул забивали в УПЛ только Алекс Тейшейра, Генрих Мхитарян, Жуниор Мораес и Марко Девич.

Наилучшие показатели бомбардиров в осенней части сезона