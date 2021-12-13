Жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги. Кто для Динамо? Смотреть онлайн LIVE

Во вторник, 14 декабря, в 13:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала (стыковых матчей) Юношеской лиги УЕФА.

8 победителей Пути чемпионов получат в соперники команды, которые финишировали вторыми на групповой стадии Пути Лиги чемпионов, среди которых и киевское «Динамо» U-19.

Возможные соперники для Динамо:

Хайдук (Хорватия)

Хайдук (Хорватия) Генк (Бельгия)

Генк (Бельгия) Депортиво (Испания)

Депортиво (Испания) Жилина (Словакия)

Жилина (Словакия) Эмполи (Италия)

Эмполи (Италия) Мидтьюлланд (Дания)

Мидтьюлланд (Дания) АЗ Алкмаар (Нидерланды)

АЗ Алкмаар (Нидерланды) Рейнджерс (Шотландия)

8 одноматчевых противостояний 1/16 финала пройдут 8 или 9 февраля. Клубы из одной ассоциации не могут сыграть друг с другом. Победители Пути чемпионов стран играют дома, а значит, киевское «Динамо» сыграет матч этой стадии на выезде.

8 победителей стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям 8 групп Пути ЛЧ. Затем будут сыграны стадии 1/8 финала (1 или 2 марта), 1/4 финала (15 или 16 марта), 1/2 финала (22 апреля, Ньон), финал (25 апреля, Ньон).

Юношеская лига УЕФА 2021/22

1/16 финала, 8 или 9 февраля

Корзина 1

(сеяные – победители Пути чемпионов) Корзина 2

(несеяные – вторые места в группах Пути ЛЧ) Хайдук (Хорватия) Хайдук (Хорватия)

Генк (Бельгия) Генк (Бельгия)

Депортиво (Испания) Депортиво (Испания)

Жилина (Словакия) Жилина (Словакия)

Эмполи (Италия) Эмполи (Италия)

Мидтьюлланд (Дания) Мидтьюлланд (Дания)

АЗ Алкмаар (Нидерланды) АЗ Алкмаар (Нидерланды)

Рейнджерс (Шотландия) Рейнджерс (Шотландия) Брюгге (Бельгия) Брюгге (Бельгия)

Атлетико (Испания) Атлетико (Испания)

Боруссия Дортмунд (Германия) Боруссия Дортмунд (Германия)

Интер (Италия) Интер (Италия)

Динамо Киев (Украина) (Украина)

Вильярреал (Испания) Вильярреал (Испания)

Севилья (Испания) Севилья (Испания)

Челси (Англия) Челси (Англия)

Вышли напрямую в 1/8 финала (победители групп)

ПСЖ (Франция)

ПСЖ (Франция) Ливерпуль (Англия)

Ливерпуль (Англия) Спортинг (Португалия)

Спортинг (Португалия) Реал Мадрид (Испания)

Реал Мадрид (Испания) Бенфика (Португалия)

Бенфика (Португалия) Манчестер Юнайтед (Англия)

Манчестер Юнайтед (Англия) РБ Зальцбург (Австрия)

РБ Зальцбург (Австрия) Ювентус (Италия)

Участники плей-офф

Зеленый цвет – сразу вышли в 1/8 финала, бирюзовый – в 1/16 финала (нижняя восьмерка – пришла из Пути чемпионов).

Видеотрансляция жеребьевки запланирована на 14 декабря 13:00 на официальном сайте УЕФА.