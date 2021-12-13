Жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги. Кто для Динамо? Смотреть онлайн LIVE

Следите за трансляцией церемонии из Ньона 14 декабря в 13:00 по Киеву

  • 13.12.2021 22:30
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Жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги. Кто для Динамо? Смотреть онлайн LIVE
© УЕФА

Во вторник, 14 декабря, в 13:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала (стыковых матчей) Юношеской лиги УЕФА.

8 победителей Пути чемпионов получат в соперники команды, которые финишировали вторыми на групповой стадии Пути Лиги чемпионов, среди которых и киевское «Динамо» U-19.

Возможные соперники для Динамо:

  •  Хайдук (Хорватия)
  •  Генк (Бельгия)
  •  Депортиво (Испания)
  •  Жилина (Словакия)
  •  Эмполи (Италия)
  •  Мидтьюлланд (Дания)
  •  АЗ Алкмаар (Нидерланды)
  •  Рейнджерс (Шотландия)

8 одноматчевых противостояний 1/16 финала пройдут 8 или 9 февраля. Клубы из одной ассоциации не могут сыграть друг с другом. Победители Пути чемпионов стран играют дома, а значит, киевское «Динамо» сыграет матч этой стадии на выезде.

8 победителей стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям 8 групп Пути ЛЧ. Затем будут сыграны стадии 1/8 финала (1 или 2 марта), 1/4 финала (15 или 16 марта), 1/2 финала (22 апреля, Ньон), финал (25 апреля, Ньон).

Юношеская лига УЕФА 2021/22

1/16 финала, 8 или 9 февраля

Корзина 1
(сеяные – победители Пути чемпионов)		 Корзина 2
(несеяные – вторые места в группах Пути ЛЧ)
  •  Хайдук (Хорватия)
  •  Генк (Бельгия)
  •  Депортиво (Испания)
  •  Жилина (Словакия)
  •  Эмполи (Италия)
  •  Мидтьюлланд (Дания)
  •  АЗ Алкмаар (Нидерланды)
  •  Рейнджерс (Шотландия)
  •  Брюгге (Бельгия)
  •  Атлетико (Испания)
  •  Боруссия Дортмунд (Германия)
  •  Интер (Италия)
  •  Динамо Киев (Украина)
  •  Вильярреал (Испания)
  •  Севилья (Испания)
  •  Челси (Англия)

Вышли напрямую в 1/8 финала (победители групп)

  •  ПСЖ (Франция)
  •  Ливерпуль (Англия)
  •  Спортинг (Португалия)
  •  Реал Мадрид (Испания)
  •  Бенфика (Португалия)
  •  Манчестер Юнайтед (Англия)
  •  РБ Зальцбург (Австрия)
  •  Ювентус (Италия)

Участники плей-офф

Зеленый цвет – сразу вышли в 1/8 финала, бирюзовый – в 1/16 финала (нижняя восьмерка – пришла из Пути чемпионов).

Видеотрансляция жеребьевки запланирована на 14 декабря 13:00 на официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция

Источник — Sport.ua

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