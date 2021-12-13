Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Когда-нибудь хочу вернуться в Италию»

Итальянский главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о возможности возвращения домой.

- Информацию, которую недавно подтвердил Ваш помощник Давиде Поссанцини о переговорах с «Наполи» и «Фиорентиной»... интересно, Вы уверены и знаете, что в Италии вас всегда ждут.

- Нет, я не хочу говорить о других командах. Когда я покинул свой пост в «Сассуоло», я не думал о других командах. Я думал о том, сделал ли правильный выбор, что оставил команду, где чувствовал себя как дома. Я принял решение и не рассматривал предложения от других клубов. Конечно, когда-нибудь мне хотелось бы вернуться в Италию, но при условии, что найду команду, в которой смогу тренировать так, как тренировал «Сассуоло». То есть команду, в которой мне будут созданы такие же условия, чтобы работать.