Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Когда-нибудь хочу вернуться в Италию»

Наставник «Шахтера» может вернуться на родину

  • 13.12.2021 16:52
  • 652 просмотра
  • 3 комментария
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Когда-нибудь хочу вернуться в Италию»
© ФК Шахтер Донецк

Итальянский главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о возможности возвращения домой.

- Информацию, которую недавно подтвердил Ваш помощник Давиде Поссанцини о переговорах с «Наполи» и «Фиорентиной»... интересно, Вы уверены и знаете, что в Италии вас всегда ждут.
- Нет, я не хочу говорить о других командах. Когда я покинул свой пост в «Сассуоло», я не думал о других командах. Я думал о том, сделал ли правильный выбор, что оставил команду, где чувствовал себя как дома. Я принял решение и не рассматривал предложения от других клубов. Конечно, когда-нибудь мне хотелось бы вернуться в Италию, но при условии, что найду команду, в которой смогу тренировать так, как тренировал «Сассуоло». То есть команду, в которой мне будут созданы такие же условия, чтобы работать.

Источник — BurBuzz

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    R1d3r
    online
    R1d3r, 13.12.2021 17:14
    +2
    VikyKrasotulechka, 13.12.2021 17:08
    Потерпи еще годик!! Провал на второй год неизбежен!! Скоро вернешься..
    У динамоботов теперь привычка сидеть с женских акков?
    Ссылка
    smart-Forever---
    online
    smart-Forever---, 13.12.2021 17:13
    0
    VikyKrasotulechka, 13.12.2021 17:08
    Потерпи еще годик!! Провал на второй год неизбежен!! Скоро вернешься..
    Тьху на тебя, жалкая блондинка
    Ссылка
    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 13.12.2021 17:08
    -3
    Потерпи еще годик!! Провал на второй год неизбежен!! Скоро вернешься..
    Ссылка
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