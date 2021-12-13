Милан и Аталанта нацелились на Ориги

Футболист «Ливерпуля» может продолжить карьеру в Италии

  • 13.12.2021 15:16
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Милан и Аталанта нацелились на Ориги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянские футбольные клубы «Милан» и «Аталанта» заинтересованы в подписании 26-летнего бельгийского форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги.

«Милан» видит в игроке долгосрочную замену 40-летнему шведу Златанау Ибрагимовичу.

Ориги защищает цвета «Ливерпуля» с лета 2014 года после перехода из «Лилля» за €12,63 миллиона. В текущем сезоне Дивок провел за «Ливерпуль» 10 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €12 миллионов.

Источник — Tuttomercatoweb

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