Милан и Аталанта нацелились на Ориги

Итальянские футбольные клубы «Милан» и «Аталанта» заинтересованы в подписании 26-летнего бельгийского форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги.

«Милан» видит в игроке долгосрочную замену 40-летнему шведу Златанау Ибрагимовичу.

Ориги защищает цвета «Ливерпуля» с лета 2014 года после перехода из «Лилля» за €12,63 миллиона. В текущем сезоне Дивок провел за «Ливерпуль» 10 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €12 миллионов.