Заря ушла в отпуск

Команда начнет подготовку ко второй части сезона 10 января

  • 13.12.2021 14:34
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Заря ушла в отпуск
© ФК Заря Луганск

В луганской «Заре» начался период отпуска. «Черно-белые» завершили последнюю встречу 2021 вничью с «Динамо», а с 13 декабря дня получили несколько недель выходных.

Первый сбор команды и тренировки в новом 2022 году состоится 10 января. Именно в этот день команда соберется на базе и возобновит тренировки. До 15 января включительно луганчане будут тренироваться в Запорожье, а 16 числа отправятся в Турцию.

Турецких сборов будет два. Первый из них стартует 16 января и завершится 1 февраля. Дальше последуют несколько выходных дней, а с 5 по 17 февраля состоится второй турецкий сбор. Оба сбора будут проведены в отеле Susesi Luxury Resort в Белеке. На первом сборе запланировано четыре спарринга.

После завершения второго сбора луганчане будут дислоцироваться в Запорожье и готовиться к игре 19-го тура УПЛ, которую «Заря» проведет на выезде с «Минаем». Базовый день игры — 26 февраля.

Источник — ФК Заря

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