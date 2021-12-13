Заря ушла в отпуск

В луганской «Заре» начался период отпуска. «Черно-белые» завершили последнюю встречу 2021 вничью с «Динамо», а с 13 декабря дня получили несколько недель выходных.

Первый сбор команды и тренировки в новом 2022 году состоится 10 января. Именно в этот день команда соберется на базе и возобновит тренировки. До 15 января включительно луганчане будут тренироваться в Запорожье, а 16 числа отправятся в Турцию.

Турецких сборов будет два. Первый из них стартует 16 января и завершится 1 февраля. Дальше последуют несколько выходных дней, а с 5 по 17 февраля состоится второй турецкий сбор. Оба сбора будут проведены в отеле Susesi Luxury Resort в Белеке. На первом сборе запланировано четыре спарринга.

После завершения второго сбора луганчане будут дислоцироваться в Запорожье и готовиться к игре 19-го тура УПЛ, которую «Заря» проведет на выезде с «Минаем». Базовый день игры — 26 февраля.