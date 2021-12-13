Жеребьевку 1/4 финала Кубка Украины хотят провести в этом году

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу может состояться в среду, 15 декабря.
Если снова будет применен рейтинг по местам команд в прошлом чемпионате, то «сеяными» окажутся «Динамо», «Шахтер», «Заря» и «Ворскла», а в число «несеяных» (сыграют дома - прим.) попадут «Александрия», «Днепр-1», «Львов» и «Металлист».
Ранее сообщалось, что спонсоры турнира хотели перенести жеребьевку на январь 2022 года.
Матчи 1/4 финала запланированы на 2 марта. Полуфиналы намечены на 20 апреля.
Обладатель трофея определится 11 мая.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Днепр-1 - Динамо
Александрия - Ворскла
Львов - Зоря
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