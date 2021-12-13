Жеребьевку 1/4 финала Кубка Украины хотят провести в этом году

Ранее спонсоры турнира хотели провести ее в январе

  • 13.12.2021 14:26
  • 659 просмотров
  • 2 комментария
Жеребьевку 1/4 финала Кубка Украины хотят провести в этом году
© УАФ

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу может состояться в среду, 15 декабря.
 
Если снова будет применен рейтинг по местам команд в прошлом чемпионате, то «сеяными» окажутся «Динамо», «Шахтер», «Заря» и «Ворскла», а в число «несеяных» (сыграют дома - прим.) попадут «Александрия», «Днепр-1», «Львов» и «Металлист».
 
Ранее сообщалось, что спонсоры турнира хотели перенести жеребьевку на январь 2022 года.
 
Матчи 1/4 финала запланированы на 2 марта. Полуфиналы намечены на 20 апреля.
 
Обладатель трофея определится 11 мая.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    K_Sarioglo@i.ua
    K_Sarioglo@i.ua, 13.12.2021 14:43
    +4
    Фигня это, с сеяными и несеянными. Лучше бы была система Кубка где Динамо и Шахтер могли бы друг другу уже на стадии 1/16 попасть.
    Ссылка
    Kharkovmetall
    online
    Kharkovmetall, 13.12.2021 14:35
    0
    Металлист - Шахтер
    Днепр-1 - Динамо
    Александрия - Ворскла
    Львов - Зоря
    Ссылка
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