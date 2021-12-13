Манчестер Юнайтед и Барселона нацелились на игрока Вильярреала

Арно Груневелд может перейти в один из европейских топ-клубов

  • 13.12.2021 14:23
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Манчестер Юнайтед и Барселона нацелились на игрока Вильярреала
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний нидерландский форвард «Вильярреала» Арно Груневелд может перейти в английский «Манчестер Юнайтед» или в каталонскую «Барселону».

Оба европейских топ-клуба внимательно наблюдают за футболистом.

Груневелд защищает цвета «Вильярреала» после перехода из «Борнмута» летом 2021 года за €23,5 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за испанскую команду 18 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Арно с «Вильярреалом» рассчитан до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов.

Источник — Todofichajes.com

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