Манчестер Юнайтед и Барселона нацелились на игрока Вильярреала

24-летний нидерландский форвард «Вильярреала» Арно Груневелд может перейти в английский «Манчестер Юнайтед» или в каталонскую «Барселону».

Оба европейских топ-клуба внимательно наблюдают за футболистом.

Груневелд защищает цвета «Вильярреала» после перехода из «Борнмута» летом 2021 года за €23,5 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за испанскую команду 18 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Арно с «Вильярреалом» рассчитан до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов.