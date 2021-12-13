Цифры и факты. Важнейшие события 18-го тура УПЛ

Главные события 18-го тура - в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» 10-й раз выигрывает в гостях у «Александрии».

Горняки одерживают 44-ю волевую победу на чужих полях, повторяя рекорд УПЛ, принадлежащий «Динамо».

Оранжево-черные празднуют в общем 8-ю викторию кряду (мячи 26-5), а в гостях - 4-ю (мячи 8-2).

Беспроигрышная серия дончан достигает 15 игр (+13=2).

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Роберто Де Дзерби отмечает 20-ю победу (ЧУ - 15, КУ - 1, СК - 1, ЕК - 3) в 30-м матче во главе «Шахтера» (ЧУ - 18, КУ - 1, СК - 1, ЕК - 10).

Жуниор Мораес, 7-й раз поразивший ворота черно-желто-зеленых (4 гола - за «Шахтер», 3 - за «Динамо»), забивает первый мяч в УПЛ с 10 апреля 2021 года.



ФК Шахтер

«Александрия» терпит 20-е безвольное поражение в чемпионатах Украины.

Подопечные Юрия Гуры обходится без ничьих 13 матчей подряд (+7-6).

«Динамо» подписывает 60-ю мировую в родных стенах.

Голевая серия киевлян во встречах с луганчанами достигает 19 игр.

Мирча Луческу становится 3-м тренером после Мирона Маркевича и Николая Павлова, проведшим 400 матчей в украинских чемпионатах (+306=57-37, 923-258).

100-й раз выходит на поле в динамовских рядах Александр Караваев (ЧУ - 69, КУ - 7, СК - 3, ЕК - 21).

Виталий Буяльский, 5-й раз поразивший ворота черно-бело-красных, забивает 50-й мяч за «Динамо» (ЧУ - 35, КУ - 1, СК - 1, ЕК - 13).

«Заря» становится 9-м клубом, достигшим 300-очкового рубежа в гостях.

Подопечные Виктора Скрипника завершают безничейную серию, которая составила 10 игр (+8-2). Последнюю мировую луганчане подписали 11 сентября 2021 года - 1:1 в гостях с «Рухом».

«Заря» не уходит с поля без гола в общем 17 матчей подряд, поднимая планку личного рекорда, а на выезде - 14.

Мяч, забитый Виталием Буяльским, оказывается 850-м, пропущенным черно-бело-красными в УПЛ.

«Днепр-1», который впервые выигрывает в гостях у «Мариуполя», празднует первую крупную викторию на чужих полях в элитном дивизионе (в 38-м матче). Примечательно, что премьерный домашний разгром днепряне нанесли соперникам 8 марта 2020 года также в поединке с азовцами и также со счетом 3:0.

Бело-сине-голубые устанавливают два личных рекорда, одержав в общем 6-ю победу подряд (мячи 19-2), а на выезде - 3-ю (мячи 7-1).

Обновляют подопечные Игора Йовичева и еще два клубных достижения, продлив общую безничейную серию до 17 игр (+13-4), а гостевую - до 8 (+5-3).

Артем Довбик, 3-й раз поразивший ворота мариупольцев, забивает 30-й мяч в украинской карьере (ЧУ - 25, КУ - 4, СУ - 1), в том числе 20-й в УПЛ в рядах «Днепра-1».



СК Днепр-1

Артем Довбик выходит в единоличные лидеры сезона по числу победных голов - 7.

«Мариуполь» терпит 8-е подряд поражение в родных стенах (мячи 9-20), повторяя антирекорд чемпионатов Украины, принадлежащий «Николаеву» и тернопольской «Ниве».

Вносят азовцы и еще одну правку в таблицу личных «достижений», пропуская дома 9 игр кряду.

«Ворскла» проводит 750-й матч в чемпионатах Украины, в том числе 60-й под руководством Юрия Максимова (+25=1916, 81-68).

250-й матч в карьере проводит Игорь Пердута (ЧУ - 217, КУ - 22, ЕК - 11).

«Львов» подписывает 20-ю мировую на своем поле.

«Ингулец», который с 4-й попытки впервые взял верх над «Десной», завершает свою «рекордную» безвыигрышную серию, которая составила 10 матчей (=3-7). Последний раз красно-желтые праздновали викторию 28 августа 2021 года - 3:0 дома с «Мариуполем».

Дмитрий Поспелов на 407-й минуте прерывает «рекордную» домашнюю безголевую серию «казаков».

«Десна» терпит 40-е поражение в элитном дивизионе, в том числе 20-е - в гостях.

«Колос» повторяет два личных рекорда, одержав 3-ю победу подряд (мячи 4-1) и продлив голевую серию до 6 матчей.

Вадим Милько становится автором 50-го домашнего гола ковалевцев в элитном дивизионе.

Мяч, забитый Олегом Вишневским, оказывается 50-м, пропущенным «Колосом» в родных стенах.

«Минай» продлевает две свои «рекордные» безвыигрышные серии: общую - до 17 матчей (=7-10), а гостевую - до 22-х (=6-16).

Обновляют закарпатцы и еще одно клубное «достижение», пропуская на чужих полях 13 игр кряду.

Юрий Климчук становится первым игроком «Руха», забившим 10 мячей в УПЛ.

«Черноморец» одерживает первую в этом сезоне победу в родных стенах.

Сергей Кравченко, забивший «Металлисту 1925» в 38 лет 232 дня становится самым старшим бомбардиром чемпионатов Украины после Владислава Гельзина, Ивана Шария и Игоря Бискупа.



ФК Черноморец

«Металлист 1925» терпит в общем 6-е поражение подряд (мячи 2-15), а на чужих полях - 4-е (мячи 1-8).

Харьковчане обходятся без мировых 10 игр кряду (+4-6).

Марлисон прерывает две безголевые серии желто-синих: общую - на 500-й минуте и гостевую - на 326-й.

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Евгений Опанасенко («Ингулец»), 100-й - Марьян Мысык («Рух») и Евгений Пасич («Верес»), 50-й - Олег Кожушко («Александрия») и Никита Кравченко («Днепр-1»), 1-й - Владислав Островский («Металлист 1925»).

25-й мяч в УПЛ забивают Артем Довбик и Сергей Кравченко, 10-й - Александр Пихаленок, 5-й - Марлисон, 1-й - Амилькар Коджови (в 7-й игре), Дмитрий Поспелов (в 10-й), Билл (в 15-й) и Сергей Панасенко (в 16-й).

В 5-й команде элиты открывает голевой счет Сергей Кравченко («Черноморец»), в 3-й - Павел Полегенько («Ингулец»).

6-й матч кряду поражает ворота соперников Артем Довбик, 3-й - Александр Пихаленок.

5-й пенальти из 7 реализовывает Артем Довбик, 4-й из 6 - Юрий Климчук, 2-й из 2-х - Александр Пихаленок.

3-ю красную карточку в УПЛ получает Евгений Опанасенко, 2-ю - Алексей Кащук.

50-й «горчичник» зарабатывают для своих команд в нынешнем сезоне Максим Третьяков («Александрия»), Марк Мампасси («Мариуполь») и Эльдар Кулиев («Минай»).

10-й раз удаляет игрока с поля арбитр из Харькова Дмитрий Кривушкин.