Сергей СТАХОВСКИЙ: «Ломаченко подтвердил, что не любит Украину»

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский резко отреагировал на скандальный поступок боксера Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), который после победы над Ричардом Комми (31-4, 27 КО) накинул на плечи флаг Белгород-Днестровского, а не Украины.
«Вы объясняете, почему особенный флаг? Он особенный только потому, что он подтвердил, что Ломаченко не любит Украину. И обижается, что украинцы не разделяют его любовь к «запоребриковцам». А Украина была и будет, даже когда нас здесь не будет», – написал Стаховский в инстаграме.
ФОТО. Какого хрена? Владимир Кличко жестко раскритиковал Ломаченко за флаг
Источник — Instagram
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Серожа мы очень рады что ты у нас двести с хреном ракетка мира.
Но человек вышел с флагом своего города.
Серожа патриот займись анализом своей Карьеры почему твоя победа над федерером является единственным светлым пятном в мире спорта.
А Василий почему то на вершине?
Я очень надеюсь.
Что Сачко скоро затмит этого человека.
Очень хочется тенниса от вас Серожа.
Но пока слов больше чем Тенниса
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