Сергей СТАХОВСКИЙ: «Ломаченко подтвердил, что не любит Украину»

Украинский теннисист – о том, почему боксер после боя накинул на плечи флаг Белгород-Днестровского

  • 13.12.2021 13:15
  • 2000 просмотров
  • 6 комментариев
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Ломаченко подтвердил, что не любит Украину»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский резко отреагировал на скандальный поступок боксера Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), который после победы над Ричардом Комми (31-4, 27 КО) накинул на плечи флаг Белгород-Днестровского, а не Украины.
 
«Вы объясняете, почему особенный флаг? Он особенный только потому, что он подтвердил, что Ломаченко не любит Украину. И обижается, что украинцы не разделяют его любовь к «запоребриковцам». А Украина была и будет, даже когда нас здесь не будет», – написал Стаховский в инстаграме.
 
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Источник — Instagram

(13 голосов)

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Комментарии
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    turist86
    turist86, 13.12.2021 13:23
    0
    Тепер буде прізвисько не Лом, а Іспанець?
    Ссылка
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 13.12.2021 13:37
    -1
    Sportfil, 13.12.2021 13:34
    Я би подивився які б були претензії, наприклад, якщо б львівський спортсмен вийшов з прапором Львова.
    Их бы не было, львовским можно - они правильные патриоты
    Ссылка
    Sportfil
    Sportfil, 13.12.2021 13:41
    -2
    Игорь Хомиченко, 13.12.2021 13:37
    У нормальных людей не было бы притензий ибо город входит в состав Украины,какие могут быть ещё вопросы, захотел Ломаченко взять флаг города,почему нет?
    Я з вами повністю згоден. Я про те, що будь так как я описав на це і не звернули б увагу.
    Ссылка
    Игорь Хомиченко
    Игорь Хомиченко, 13.12.2021 13:37
    -2
    Sportfil, 13.12.2021 13:34
    Я би подивився які б були претензії, наприклад, якщо б львівський спортсмен вийшов з прапором Львова.
    У нормальных людей не было бы притензий ибо город входит в состав Украины,какие могут быть ещё вопросы, захотел Ломаченко взять флаг города,почему нет?
    Ссылка
    Sportfil
    Sportfil, 13.12.2021 13:34
    -2
    Я би подивився які б були претензії, наприклад, якщо б львівський спортсмен вийшов з прапором Львова.
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    Умник
    Умник, 13.12.2021 13:32
    -6
    Ой ляя
    Серожа мы очень рады что ты у нас двести с хреном ракетка мира.
    Но человек вышел с флагом своего города.
    Серожа патриот займись анализом своей Карьеры почему твоя победа над федерером является единственным светлым пятном в мире спорта.
    А Василий почему то на вершине?
    Я очень надеюсь.
    Что Сачко скоро затмит этого человека.
    Очень хочется тенниса от вас Серожа.
    Но пока слов больше чем Тенниса
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