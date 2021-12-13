Сергей СТАХОВСКИЙ: «Ломаченко подтвердил, что не любит Украину»

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский резко отреагировал на скандальный поступок боксера Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), который после победы над Ричардом Комми (31-4, 27 КО) накинул на плечи флаг Белгород-Днестровского, а не Украины.



«Вы объясняете, почему особенный флаг? Он особенный только потому, что он подтвердил, что Ломаченко не любит Украину. И обижается, что украинцы не разделяют его любовь к «запоребриковцам». А Украина была и будет, даже когда нас здесь не будет», – написал Стаховский в инстаграме.



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