Теннисистка Белинда Бенчич признана лучшей спортсменкой года в Швейцарии.
В 2021 году Бенчич завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде и серебряную – в парном. В составе сборной Швейцарии Бенчич дошла до финала Кубка Билли Джин Кинг.
Отметим, что в мировом рейтинге Бенчич за год потеряла десяток позиций и на данній момент находится на 23-м месте.
#SportsAwards 🇨🇭Swiss Sports Woman 2021: congratulations @BelindaBencic ! 👏🏻 pic.twitter.com/kqYCbnLwyo— Swiss Tennis (@swiss_tennis) December 12, 2021
Источник — Twitter
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