Теннисистка Белинда Бенчич признана лучшей спортсменкой года в Швейцарии.



В 2021 году Бенчич завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде и серебряную – в парном. В составе сборной Швейцарии Бенчич дошла до финала Кубка Билли Джин Кинг.



Отметим, что в мировом рейтинге Бенчич за год потеряла десяток позиций и на данній момент находится на 23-м месте.