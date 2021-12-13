Бенчич признана лучшей спортсменкой года в Швейцарии

Белинда в этом году великолепно выступала за сборную своей страны

  • 13.12.2021 12:31
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Бенчич признана лучшей спортсменкой года в Швейцарии
© Swiss Tennis. Белинда Бенчич

Теннисистка Белинда Бенчич признана лучшей спортсменкой года в Швейцарии.
 
В 2021 году Бенчич завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде и серебряную – в парном. В составе сборной Швейцарии Бенчич дошла до финала Кубка Билли Джин Кинг.
 
Отметим, что в мировом рейтинге Бенчич за год потеряла десяток позиций и на данній момент находится на 23-м месте.

Источник — Twitter

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