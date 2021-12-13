Уход Марлоса, возвращение Мораеса, шедевр Кравченко, ничья Динамо и Зари

Последний в нынешнем году тур УПЛ запомнился, прежде всего, событиями, связанными с «Шахтером». Игра дончан против «Александрии» фактически должна была стать проводами Марлоса, однако 33-летний полузащитник за «горняков» не сыграл – якобы из-за травмы. Зато сыграл впервые с апреля Мораес, которому было суждено забить победный гол. «Динамо» и «Заря» сыграли в боевую ничью, закрепив на первом месте «Шахтер».

Матч тура

Центральный матч тура был сыгран в Киеве, где встретились «Динамо» и «Заря». Матч полностью оправдал свой статус. Игра получилась интересной и классной. В первой половине встречи мячом и ситуацией больше владели хозяева. Они и открыли счет под занавес первого тайма: отличился Буяльский. В начале второго тайма забили гости усилиями Аллахьяра. По всей видимости, это последний гол иранца за луганскую команду: он покидает «Зарю». А дальше началась «веселуха»: много моментов с обоих сторон, хорошие скорости – в общем, настоящее зрелище. Только вот забить еще оппоненты не смогли. В итоге ничья 1:1, которая отправила «Динамо» зимовать на втором месте. «Заря» закончила год на четвертой позиции.

Память тура

Перед игрой «Динамо» - «Заря» минутой молчания почтили память динамовского Суперфана Парамона (Сергея Заборовского). Он ушел из жизни за несколько дней до матча. Ему было 66 лет.



ФК Динамо

Баннер тура

«1 гол, 1 очко, 1 билет в Бухарест» - таким баннером болельщики «Динамо» на НСК «Олимпийский» встретили румынского наставника «бело-синих» Мирчу Луческу. В такой способ киевские фаны «укололи» тренера за провал его подопечных в групповом турнире Лиги чемпионов.



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Слова тура

После игры с «Зарей» главный тренер «Динамо» Луческу сетовал на арбитраж: «Был пенальти на Сидорчуке, никто меня не убедит, что там его не было – удар сзади был, любой человек не может так упасть, если бы и захотел. С «Ворсклой» нам дали пенальти на Сидорчуке, которого не было, и там потеряли очки. Чемпионат равный, такие ошибки могут решить не только исход матча, но и чемпионата».

Серия тура

Десять подряд туров не выигрывал «Ингулец». За это время команда Лавриненко добыла лишь три очка. И наряду с «Минаем» считалась главным «соратником» «Мариуполя» на понижение в классе. Однако в матче против «Десны» неприятная серия для петровцев прервалась: они одержали долгожданную победу. Черниговцы лучше контролировали мяч, создали больше моментов, но хозяева в этот раз продемонстрировали отменную реализацию.

Удаление тура

«Мариуполь» уверенно продолжает наступать на одни и те же грабли. Команда Остапа Маркевича неплохо начали игру против «Днепра-1»: был контроль мяча, были неплохие моменты. Но снова всю «обедню» азовцам испортили их же индивидуальные ошибки. В первую очередь нужно говорить об ошибках Кащука. Герой прошлого тура в течение 12 минут заработал две желтые карточки и был вынужден покинуть поле. «Днепряне» отлично воспользовались численным большинством – победили с разгромным счетом.

Джокер тура

На 76-й минуте матча против «Мариуполя» защитник «Днепра-1» Билл вышел на поле, сменив Назаренко. 22-летнему бразильцу понадобилось порядка ста секунд, чтобы огорчить соперников: на 78-й минуте он «расписался» в воротах Турбаевского. Этот гол стал для Билла первым в составе «днепрян».

Событие тура

Матч против «Александрии» должен был стать прощальным для полузащитника «Шахтера» Марлоса. Контракт 33-летнего футболиста с донецким клубом завершается в конце года, и стороны решили не продлевать отношения. Изначально планировалось, что Марлос сыграет в Александрии. Но он не сыграл. Официальная причина отсутствия – травма. Во всяком случае, именно ее назвал после игры тренер «горняков» Де Дзерби.

Интересно, что Марлос не пришел и собрание команды перед уходом в отпуск, на котором клуб планировал попрощаться с натурализированным бразильцем, вручим футболку с числом матчей за «Шахтер» и сказав теплые слова. Но Марлос через Дарио Срну передал, что ему эмоционально тяжело таким образом прощаться с партнерами по команде.

Травма тура

Серьезную травму в игре против «горняков» получил полузащитник «Александрии» Рыбалка. На 55-й минуте матча Сергей в борьбе с Мудриком завалился на газон. Арбитр матча Шандор именно в действиях Рыбалки увидел «криминал» и наградил игрока желтой карточкой. Но продолжить игру Сергей не смог: его унесли с поля на носилках.

Возвращение тура

Из-за серьезной травмы форвард «Шахтера» Мораес был «вне игры» больше полугода. В последний раз он сыграл за «горняков» еще в прошлом сезоне – в апреле. И вот в игре против «Александрии» состоялось долгожданное возвращение натурализованного бразильца. И возвращение это получилось феерическим. На 75-й минуте Жуниор вышел на поле, поменяв Фернандо, а уже спустя три минуты забил гол. Победный гол.

Травмопад тура

Из-за травм «Ворскла» на выездную игру против «Львова» вышла в экспериментальном составе. Не смогли сыграть Степанюк, Скляр, Тамм, а также Ризнык, Пуцлин и Кравчук. Пердута по причине повреждения был заменен уже на восьмой минуте, а в конце поединка травмировался Челядин. Тем не менее, подопечным Максимова на «Арене Львов» удалось зацепиться за очки: ничья 1:1.

«Воровство» тура

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт считает, что в матче против «Руха» у его подопечных украли победу «люди в черном»: «К сожалению, получили досадный пенальти в свои ворота. Полагаю, это ошибка арбитра. Просматривал повтор и не увидел там нарушения. Судья просто среагировал на крик. Как ставить такие пенальти? Я сказал арбитрам, что им учиться и учиться, чтобы судить качественно. Опытные арбитры не имеют права на подобные ошибки. Осадок остался после такого арбитража. У нас отобрали два очка».

Акция тура

Очередной инцидент между одесскими фанами и «Черноморцем». В этот раз клубный автобус, на котором подопечные Мороза подъезжали к стадиону на игру против «Металлиста-1925», болельщики забросали яйцами и камнями. Последствия – разбитое стекло. К счастью, никто не пострадал. В такой вот радикальный способ одесские «любители» футбола протестуют против трансферной политики клуба, направленной на привлечение в команду арендованных из «Динамо» игроков.

Голы тура

Редко, но метко. Капитан «Черноморца» Кравченко забивает нечасто. Доселе 38-летний полузащитник за одесситов еще не забивал. Забил «Металлисту-1925». И сразу – шедевр. Сергею удался удар слета метров с 35-ти: мяч по непростой траектории влетел в дальний угол ворот. За голову схватились не только харьковчане, но и сам Кравченко. И было от чего: такие удары нечасто залетают.

Шикарный гол забил и хавбек «Шахтера» Манор Соломон. Через четыре минуты после появления на поле израильтянин получил мяч на линии штрафной, одним касанием обработал его, а вторым - отправил в девятку ворот «Александрии».

Развязка тура



ФК Колос

Основные события матча «Колос» - «Минай» произошли под самый занавес игры. До 88 минуты счет был в пользу закарпатцев. В начале первого тайма Вишневский открыл счет, и с тех пор заметных событий почти не было. Но за две минуты до конца основного времени судья Блавацкий назначил пенальти в ворота «Миная». Удар с «точки» реализовал Милько. А спустя две минуты ковалевцы забили второй гол – отличился Черноморец. Гости могли сравнять счет, но удар Горина потащил Волынец.

Символическая сборная тура: Мацапура, Фаворов, Марлон, Черноморец, Пихаленок, С. Кравченко, Соломон, Буяльский, Авагимян, Мораес, Аллахьяр.