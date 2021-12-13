Виталий Буяльский отпраздновал два голевых юбилея

28-летний хавбек забил 50-й мяч за «Динамо», в том числе 35-й – в УПЛ

  • 13.12.2021 03:54
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Виталий Буяльский отпраздновал два голевых юбилея
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

В матче с «Зарей» Виталий Буяльский забил 50-й мяч в рядах «Динамо». Он стал 12 игроком киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости. 35 раз Буяльский поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 13 - в еврокубках, по 1 - в Кубке Украины и Суперкубке Украины. Чаще других Виталий заставлял вынимать «круглого» из сетки голкиперов «Ворсклы» - 7 раз, «Зари» - 5, «Александрии» и «Львова» - по 4. Чтобы войти в динамовский бомбардирский «Клуб 50» Буяльскому понадобилось 6 лет 289 дней, начиная с премьерного гола за бело-синих 26 июля 2015 года в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы с французским «Генгамом».

Юбилейные голы Виталия Буяльского за «Динамо»

Гол

Дата

Ранг

Соперник

Минута

Счет

Вратарь

1-й

26.02.2015

ЛЕ

Генгам (д)

46' (2:0)

3:1

Йонас ЛЕССЛЬ

10-й

29.07.2017

ЧУ

Карпаты (д)

8' (1:0)

5:0

Роман МЫСАК

20-й

03.04.2019

ЧУ

Заря (г)

58' (1:2)

3:2

Заури МАХАРАДЗЕ

30-й

07.06.2020

ЧУ

Александрия (д)

14' (1:0)

5:1

Юрий ПАНЬКИВ

40-й

01.05.2021

ЧУ

Ворскла (г)

15' (2:0)

5:1

Дмитрий РИЗНЫК

50-й

12.12.2021

ЧУ

Заря (д)

44' (1:0)

1:1

Дмитрий МАЦАПУРА

Лучшие бомбардиры «Динамо» за годы независимости (1992-2021)

 

Игрок

Годы 

ЧУ 

КУ 

СК 

ЕК 

Всего

1. 

Сергей РЕБРОВ 

1992-2007 

113 

19 

31 

163

2. 

Максим ШАЦКИХ 

1999-2008 

97 

22 

23 

142

3. 

Андрей ЯРМОЛЕНКО 

2008-2017 

99 

19 

19 

137

4. 

Андрей ШЕВЧЕНКО 

1994-2012 

83 

16 

25 

124

5. 

Олег ГУСЕВ 

2003-2018

58 

14 

22 

96

6. 

Артем МИЛЕВСКИЙ 

2003-2012 

57 

11 

16 

87

7. 

Виктор ЦЫГАНКОВ 

2016-2021

71 

10

85

8.

Виктор ЛЕОНЕНКО 

1992-1997 

61 

10 

79

9.

ДИОГО РИНКОН 

2002-2007 

46 

13 

12 

71

10.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 

1996-2006 

51 

69

11.

Денис ГАРМАШ

2010-2021 

33 

9

51

12.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

2015-2021 

35 

13

50

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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