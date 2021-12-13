Виталий Буяльский отпраздновал два голевых юбилея

В матче с «Зарей» Виталий Буяльский забил 50-й мяч в рядах «Динамо». Он стал 12 игроком киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости. 35 раз Буяльский поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 13 - в еврокубках, по 1 - в Кубке Украины и Суперкубке Украины. Чаще других Виталий заставлял вынимать «круглого» из сетки голкиперов «Ворсклы» - 7 раз, «Зари» - 5, «Александрии» и «Львова» - по 4. Чтобы войти в динамовский бомбардирский «Клуб 50» Буяльскому понадобилось 6 лет 289 дней, начиная с премьерного гола за бело-синих 26 июля 2015 года в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы с французским «Генгамом».

Юбилейные голы Виталия Буяльского за «Динамо»

Гол Дата Ранг Соперник Минута Счет Вратарь 1-й 26.02.2015 ЛЕ Генгам (д) 46' (2:0) 3:1 Йонас ЛЕССЛЬ 10-й 29.07.2017 ЧУ Карпаты (д) 8' (1:0) 5:0 Роман МЫСАК 20-й 03.04.2019 ЧУ Заря (г) 58' (1:2) 3:2 Заури МАХАРАДЗЕ 30-й 07.06.2020 ЧУ Александрия (д) 14' (1:0) 5:1 Юрий ПАНЬКИВ 40-й 01.05.2021 ЧУ Ворскла (г) 15' (2:0) 5:1 Дмитрий РИЗНЫК 50-й 12.12.2021 ЧУ Заря (д) 44' (1:0) 1:1 Дмитрий МАЦАПУРА

Лучшие бомбардиры «Динамо» за годы независимости (1992-2021)

Игрок Годы ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Сергей РЕБРОВ 1992-2007 113 19 - 31 163 2. Максим ШАЦКИХ 1999-2008 97 22 - 23 142 3. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2017 99 19 - 19 137 4. Андрей ШЕВЧЕНКО 1994-2012 83 16 - 25 124 5. Олег ГУСЕВ 2003-2018 58 14 2 22 96 6. Артем МИЛЕВСКИЙ 2003-2012 57 11 3 16 87 7. Виктор ЦЫГАНКОВ 2016-2021 71 4 - 10 85 8. Виктор ЛЕОНЕНКО 1992-1997 61 10 - 8 79 9. ДИОГО РИНКОН 2002-2007 46 13 - 12 71 10. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 1996-2006 51 9 1 9 69 11. Денис ГАРМАШ 2010-2021 33 8 1 9 51 12. Виталий БУЯЛЬСКИЙ 2015-2021 35 1 1 13 50

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.