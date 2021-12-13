Виталий Буяльский отпраздновал два голевых юбилея

В матче с «Зарей» Виталий Буяльский забил 50-й мяч в рядах «Динамо». Он стал 12 игроком киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости. 35 раз Буяльский поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 13 - в еврокубках, по 1 - в Кубке Украины и Суперкубке Украины. Чаще других Виталий заставлял вынимать «круглого» из сетки голкиперов «Ворсклы» - 7 раз, «Зари» - 5, «Александрии» и «Львова» - по 4. Чтобы войти в динамовский бомбардирский «Клуб 50» Буяльскому понадобилось 6 лет 289 дней, начиная с премьерного гола за бело-синих 26 июля 2015 года в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы с французским «Генгамом».
Юбилейные голы Виталия Буяльского за «Динамо»
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
Вратарь
|
1-й
|
26.02.2015
|
ЛЕ
|
Генгам (д)
|
46' (2:0)
|
3:1
|
Йонас ЛЕССЛЬ
|
10-й
|
29.07.2017
|
ЧУ
|
Карпаты (д)
|
8' (1:0)
|
5:0
|
Роман МЫСАК
|
20-й
|
03.04.2019
|
ЧУ
|
Заря (г)
|
58' (1:2)
|
3:2
|
Заури МАХАРАДЗЕ
|
30-й
|
07.06.2020
|
ЧУ
|
Александрия (д)
|
14' (1:0)
|
5:1
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
40-й
|
01.05.2021
|
ЧУ
|
Ворскла (г)
|
15' (2:0)
|
5:1
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
50-й
|
12.12.2021
|
ЧУ
|
Заря (д)
|
44' (1:0)
|
1:1
|
Дмитрий МАЦАПУРА
Лучшие бомбардиры «Динамо» за годы независимости (1992-2021)
|
|
Игрок
|
Годы
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
113
|
19
|
-
|
31
|
163
|
2.
|
Максим ШАЦКИХ
|
1999-2008
|
97
|
22
|
-
|
23
|
142
|
3.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2017
|
99
|
19
|
-
|
19
|
137
|
4.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
1994-2012
|
83
|
16
|
-
|
25
|
124
|
5.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2018
|
58
|
14
|
2
|
22
|
96
|
6.
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
2003-2012
|
57
|
11
|
3
|
16
|
87
|
7.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
2016-2021
|
71
|
4
|
-
|
10
|
85
|
8.
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
1992-1997
|
61
|
10
|
-
|
8
|
79
|
9.
|
ДИОГО РИНКОН
|
2002-2007
|
46
|
13
|
-
|
12
|
71
|
10.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1996-2006
|
51
|
9
|
1
|
9
|
69
|
11.
|
Денис ГАРМАШ
|
2010-2021
|
33
|
8
|
1
|
9
|
51
|
12.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
2015-2021
|
35
|
1
|
1
|
13
|
50
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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