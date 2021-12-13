Сергей Кравченко вошел в пятерку самых возрастных бомбардиров в истории УПЛ

В матче с «Металлистом 1925» капитан «Черноморца» Сергей Кравченко забил первый мяч в УПЛ после 6-летнего перерыва. Последний раз он поражал ворота соперников 27 сентября 2015 года в гостевом поединке «Волыни», чьи ряды тогда защищал Сергей, с «Карпатами» (2:0). Между тем гол харьковчанам стал 25-м для Кравченко в чемпионатах Украины. 14 раз он отличился за «Ворсклу», 7 - за «Днепр», 2 - за «Динамо», по 1 - за «Волынь» и «Черноморец». К слову, голевую премьеру за «моряков» Сергей отметил в 38 лет 232 дня. В более «почтенном» возрасте забивали в УПЛ только Владислав Гельзин, Иван Шарий и Игорь Бискуп.
Самые возрастные бомбардиры чемпионатов Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
41 год 87 дней
|
Владислав ГЕЛЬЗИН
|
Олимпик
|
22.11.2014
|
Ильичевец (д)
|
3:2
|
40 лет 287 дней
|
Иван ШАРИЙ
|
Ворскла
|
07.09.1998
|
Таврия (д)
|
2:2
|
39 лет 309 дней
|
Игорь БИСКУП
|
Нива Т
|
16.06.2000
|
Черноморец (д)
|
3:1
|
38 лет 232 дня
|
Сергей КРАВЧЕНКО
|
Черноморец
|
12.12.2021
|
Металлист 1925 (д)
|
2:1
|
38 лет 100 дней
|
Тариэл КАПАНАДЗЕ
|
Нива Т
|
11.03.2001
|
ЦСКА (д)
|
1:3
|
37 лет 325 дней
|
Автандил КАПАНАДЗЕ
|
Нива Т
|
21.10.2000
|
Металлург Д (д)
|
2:3
|
37 лет 241 день
|
Виктор СМИГУНОВ
|
Таврия
|
25.09.1999
|
Металлург Д (д)
|
1:1
|
37 лет 90 дней
|
Игорь ЯВОРСКИЙ
|
Нива Т
|
07.09.1996
|
Торпедо (д)
|
2:1
|
37 лет 57 дней
|
Игорь ЮРЧЕНКО
|
Прикарпатье
|
31.08.1997
|
Металлург З (д)
|
2:2
|
37 лет 24 дня
|
Леонид ГАЙДАРЖИ
|
Нива В
|
13.06.1996
|
Заря (г)
|
1:0
|
37 лет 10 дней
|
Иван ГАМАЛИЙ
|
Карпаты
|
30.10.1993
|
Кремень (г)
|
2:1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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