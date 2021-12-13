Сергей Кравченко вошел в пятерку самых возрастных бомбардиров в истории УПЛ

В матче с «Металлистом 1925» капитан «Черноморца» Сергей Кравченко забил первый мяч в УПЛ после 6-летнего перерыва. Последний раз он поражал ворота соперников 27 сентября 2015 года в гостевом поединке «Волыни», чьи ряды тогда защищал Сергей, с «Карпатами» (2:0). Между тем гол харьковчанам стал 25-м для Кравченко в чемпионатах Украины. 14 раз он отличился за «Ворсклу», 7 - за «Днепр», 2 - за «Динамо», по 1 - за «Волынь» и «Черноморец». К слову, голевую премьеру за «моряков» Сергей отметил в 38 лет 232 дня. В более «почтенном» возрасте забивали в УПЛ только Владислав Гельзин, Иван Шарий и Игорь Бискуп.

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