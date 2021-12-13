Сергей Кравченко вошел в пятерку самых возрастных бомбардиров в истории УПЛ

38-летний капитан «Черноморца» забил 25-й мяч в чемпионатах Украины

  • 13.12.2021 01:57
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Сергей Кравченко вошел в пятерку самых возрастных бомбардиров в истории УПЛ
© ФK Черноморец. Сергей Кравченко

В матче с «Металлистом 1925» капитан «Черноморца» Сергей Кравченко забил первый мяч в УПЛ после 6-летнего перерыва. Последний раз он поражал ворота соперников 27 сентября 2015 года в гостевом поединке «Волыни», чьи ряды тогда защищал Сергей, с «Карпатами» (2:0). Между тем гол харьковчанам стал 25-м для Кравченко в чемпионатах Украины. 14 раз он отличился за «Ворсклу», 7 - за «Днепр», 2 - за «Динамо», по 1 - за «Волынь» и «Черноморец». К слову, голевую премьеру за «моряков» Сергей отметил в 38 лет 232 дня. В более «почтенном» возрасте забивали в УПЛ только Владислав Гельзин, Иван Шарий и Игорь Бискуп.

Самые возрастные бомбардиры чемпионатов Украины

Возраст  

Игрок 

Клуб 

Дата 

Соперник 

Счет

41 год 87 дней 

Владислав ГЕЛЬЗИН 

Олимпик 

22.11.2014 

Ильичевец (д) 

3:2

40 лет 287 дней 

Иван ШАРИЙ 

Ворскла 

07.09.1998 

Таврия (д) 

2:2

39 лет 309 дней 

Игорь БИСКУП 

Нива Т 

16.06.2000 

Черноморец (д) 

3:1

38 лет 232 дня 

Сергей КРАВЧЕНКО 

Черноморец

12.12.2021 

Металлист 1925 (д)

2:1

38 лет 100 дней 

Тариэл КАПАНАДЗЕ 

Нива Т 

11.03.2001 

ЦСКА (д) 

1:3

37 лет 325 дней 

Автандил КАПАНАДЗЕ 

Нива Т 

21.10.2000 

Металлург Д (д) 

2:3

37 лет 241 день 

Виктор СМИГУНОВ 

Таврия 

25.09.1999 

Металлург Д (д) 

1:1

37 лет 90 дней 

Игорь ЯВОРСКИЙ 

Нива Т 

07.09.1996 

Торпедо (д) 

2:1

37 лет 57 дней 

Игорь ЮРЧЕНКО 

Прикарпатье 

31.08.1997 

Металлург З (д) 

2:2

37 лет 24 дня 

Леонид ГАЙДАРЖИ 

Нива В 

13.06.1996 

Заря (г) 

1:0

37 лет 10 дней 

Иван ГАМАЛИЙ 

Карпаты 

30.10.1993 

Кремень (г) 

2:1

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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