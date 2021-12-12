Турнирная таблица УПЛ. Шахтер уходит на паузу зимним чемпионом

С 10 по 12 декабря прошли поединки 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

На паузу в УПЛ «Шахтер» уходит зимним чемпионом, набрав 47 очков. У киевского «Динамо» – на два пункта меньше (45). «Днепр-1» занимает третью позицию (40), луганская «Заря» отстает еще на 4 балла (36). Замыкают турнирную таблицу УПЛ «Минай» (10) и «Мариуполь» (8).

Напомним, от Украины в следующий сезон еврокубков разыгрывается 5 пропусков. Две лучших команды турнира получат путевки в квалификацию Лиги чемпионов (прямого пропуска в групповой раунд ЛЧ у Украины уже нет). Победитель Кубка Украины сыграет в отборе Лиги Европы, а еще две команды из чемпионата попадут в предварительные раунды Лиги конференций.

Две наихудшие команды (15 и 16 места) покинут элитный дивизион, кроме того – два коллектива (13 и 14 места) будут играть переходные матчи с клубами Первой лиги.

УПЛ. 18-й тур

10.12. Мариуполь – Днепр-1 – 0:3

– 0:3 10.12. Ингулец Петрово – Десна Чернигов – 2:1

– Десна Чернигов – 2:1 11.12. Александрия – Шахтер Донецк – 1:2

– 1:2 11.12. Верес Ровно – Рух Львов – 1:1

11.12 Львов – Ворскла Полтава – 1:1

12.12. Черноморец Одесса – Металлист 1925 Харьков – 2:1

– Металлист 1925 Харьков – 2:1 12.12 Динамо Киев – Заря Луганск – 1:1

12.12. Колос Ковалевка – Минай – 2:1

Турнирная таблица УПЛ