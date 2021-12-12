Турнирная таблица УПЛ. Шахтер уходит на паузу зимним чемпионом

С 10 по 12 декабря прошли поединки 18-го тура Украинской Премьер-лиги.
На паузу в УПЛ «Шахтер» уходит зимним чемпионом, набрав 47 очков. У киевского «Динамо» – на два пункта меньше (45). «Днепр-1» занимает третью позицию (40), луганская «Заря» отстает еще на 4 балла (36). Замыкают турнирную таблицу УПЛ «Минай» (10) и «Мариуполь» (8).
Напомним, от Украины в следующий сезон еврокубков разыгрывается 5 пропусков. Две лучших команды турнира получат путевки в квалификацию Лиги чемпионов (прямого пропуска в групповой раунд ЛЧ у Украины уже нет). Победитель Кубка Украины сыграет в отборе Лиги Европы, а еще две команды из чемпионата попадут в предварительные раунды Лиги конференций.
Две наихудшие команды (15 и 16 места) покинут элитный дивизион, кроме того – два коллектива (13 и 14 места) будут играть переходные матчи с клубами Первой лиги.
УПЛ. 18-й тур
- 10.12. Мариуполь – Днепр-1 – 0:3
- 10.12. Ингулец Петрово – Десна Чернигов – 2:1
- 11.12. Александрия – Шахтер Донецк – 1:2
- 11.12. Верес Ровно – Рух Львов – 1:1
- 11.12 Львов – Ворскла Полтава – 1:1
- 12.12. Черноморец Одесса – Металлист 1925 Харьков – 2:1
- 12.12 Динамо Киев – Заря Луганск – 1:1
- 12.12. Колос Ковалевка – Минай – 2:1
Источник — Sport.ua
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Турнірна таблиця УПЛ перед паузою. Топ-4: Динамо, Шахтар, Десна, Зоря
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А тут мылом намазанный, зимний чемпион ?
Может было бы более правильно написать что Шахтер уходит на зимнюю паузу на первом месте ?
Зачем вы вешаете на кротов эти шоколадные медальки. Чтоб с вашей помощью их воспаленное воображение пульсировало ?
Вам не привыкать ?
Турнірна таблиця УПЛ перед паузою. Топ-4: Динамо, Шахтар, Десна, Зоря
___________________________
А тут мылом намазанный, зимний чемпион ?
Может было бы более правильно написать что Шахтер уходит на зимнюю паузу на первом месте ?
Зачем вы вешаете на кротов эти шоколадные медальки. Чтоб с вашей помощью их воспаленное воображение пульсировало ?
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