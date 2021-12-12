Турнирная таблица УПЛ. Шахтер уходит на паузу зимним чемпионом

С 10 по 12 декабря прошли поединки 18-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 12.12.2021 22:15
  • 1586 просмотров
  • 6 комментариев
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер уходит на паузу зимним чемпионом
© ФК Шахтер Донецк

С 10 по 12 декабря прошли поединки 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

На паузу в УПЛ «Шахтер» уходит зимним чемпионом, набрав 47 очков. У киевского «Динамо» – на два пункта меньше (45). «Днепр-1» занимает третью позицию (40), луганская «Заря» отстает еще на 4 балла (36). Замыкают турнирную таблицу УПЛ «Минай» (10) и «Мариуполь» (8).

Напомним, от Украины в следующий сезон еврокубков разыгрывается 5 пропусков. Две лучших команды турнира получат путевки в квалификацию Лиги чемпионов (прямого пропуска в групповой раунд ЛЧ у Украины уже нет). Победитель Кубка Украины сыграет в отборе Лиги Европы, а еще две команды из чемпионата попадут в предварительные раунды Лиги конференций.

Две наихудшие команды (15 и 16 места) покинут элитный дивизион, кроме того – два коллектива (13 и 14 места) будут играть переходные матчи с клубами Первой лиги.

УПЛ. 18-й тур

  • 10.12. Мариуполь – Днепр-1 – 0:3
  • 10.12. Ингулец Петрово – Десна Чернигов – 2:1
  • 11.12. Александрия – Шахтер Донецк – 1:2
  • 11.12. Верес Ровно – Рух Львов – 1:1
  • 11.12 Львов – Ворскла Полтава – 1:1
  • 12.12. Черноморец Одесса – Металлист 1925 Харьков – 2:1
  • 12.12 Динамо Киев – Заря Луганск – 1:1
  • 12.12. Колос Ковалевка – Минай – 2:1

Турнирная таблица УПЛ

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 12.12.2021 23:08
    +1
    Алексей Голяченко, 12.12.2021 23:02
    СПОРТ.ЮА. А что за дела ? Год назад вот такой скромненький заголовок :
    Турнірна таблиця УПЛ перед паузою. Топ-4: Динамо, Шахтар, Десна, Зоря
    ___________________________
    А тут мылом намазанный, зимний чемпион ?
    Может было бы более правильно написать что Шахтер уходит на зимнюю паузу на первом месте ?
    Зачем вы вешаете на кротов эти шоколадные медальки. Чтоб с вашей помощью их воспаленное воображение пульсировало ?
    Ты сильно расстроена?
    Вам не привыкать ?
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 12.12.2021 22:44
    0
    alekos59, 12.12.2021 22:41
    Все зимние чемпионы обычно кушают леденец и присмоктывают. А обезьяны из зоопарка сосуолло и подавно!!!
    Ты в Лубнах сейчас в туалете злая ?
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 12.12.2021 22:44
    -2
    Шахтёр зимний чемпион
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 12.12.2021 23:02 (изменен)
    -3
    СПОРТ.ЮА. А что за дела ? Год назад вот такой скромненький заголовок :
    Турнірна таблиця УПЛ перед паузою. Топ-4: Динамо, Шахтар, Десна, Зоря
    ___________________________
    А тут мылом намазанный, зимний чемпион ?
    Может было бы более правильно написать что Шахтер уходит на зимнюю паузу на первом месте ?
    Зачем вы вешаете на кротов эти шоколадные медальки. Чтоб с вашей помощью их воспаленное воображение пульсировало ?
    Ссылка
    alekos59
    alekos59, 12.12.2021 22:42
    -3
    Все зимние чемпионы обычно кушают леденец и присмоктывают. А обезьяны из зоопарка сосуолло и подавно!!!
    Ссылка
    alekos59
    alekos59, 12.12.2021 22:41
    -3
    Все зимние чемпионы обычно кушают леденец и присмоктывают. А обезьяны из зоопарка сосуолло и подавно!!!
    Ссылка
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